BMW teaset Z4-opvolger Duidelijkheid tijdens Pebble Beach

Het mag geen geheim meer heten dat BMW druk in de weer is met een opvolger voor de vorig jaar ter zielen gegane tweede generatie Z4. Vandaag laat BMW een eerste teaser los.

Anno 2017 vindt het zogeheten 'teasen' van een nieuwe auto of een nieuw studiemodel al lang niet meer alleen op de website van een fabrikant plaats. BMW plaatst op Instagram en Facebook namelijk een afbeelding van wat zomaar eens de opvolger van de Z4 zou kunnen zijn!

De opvolger van de tweede generatie Z4 is zeer waarschijnlijk het resultaat van een samenwerking tussen Toyota en BMW. Naar verluidt zal Toyota's variant als Supra door het leven gaan. Het lijkt er sterk op dat de 'Supra' en coupé wordt, terwijl BMW's Z-variant opnieuw een roaster wordt. Op de teaserafbeelding is de designtaal te herkennen die BMW al in zekere zin op de Concept 8 Serie toepaste. We mikken erop dat we in Pebble Beach een Z4/Z5 Concept te zien krijgen en niet direct de productieversie. Morgen wordt de auto in zijn geheel gepresenteerd.

Deze Z5 is hoogstwaarschijnlijk de vrucht die BMW van de samenwerking met Toyota plukt. De Japanse evenknie gaat wellicht de legendarische naam Supradragen. Op spionagebeelden van die auto, die een coupé wordt, lijkt de basisvorm overeen te komen met die van de BMW. De voorruitomlijsting en buitenspiegels lijken zelfs compleet uitwisselbaar.

De tweede generatie Z4 die tot vorig jaar in het Duitse Regensburg werd gebouwd, rolde voor het eerst in 2009 van de band. Zijn voorganger, tevens Z4 geheten, stond tussen 2002 en 2008 op de prijslijsten. Kijken we verder terug in het verleden van de Z4, dan vinden we daar de welbekende Z3 en uiteraard de Z1 met zijn in de koets zakkende portieren. Het getal dat BMW achter de Z plakte, wilde per generatie dus verschillen. Hoewel de laatste twee generaties van BMW's Z-model 'Z4' werden gedoopt, betekent dat niet per definitie dat de straks te onthullen BMW opnieuw die naamt draagt, al lijkt het wel een veilige keuze. Overigens was de Z3 de populairste 'Z' in ons land. Van de modelserie zijn 3.128 exemplaren gebouwd, terwijl de twee generaties Z4 in totaal goed waren voor 2.736 stuks. De Z8 is met 71 exemplaren uiteraard stukken zeldzamer.