BMW presenteert M8 GTE Kijkers van de echte 8-serie

BMW heeft tijdens de IAA van Frankfurt de M8 GTE naar voren geschoven, een raceversie van de op stapel staande 8-serie waarmee het merk direct want hints geeft naar de onvermijdelijke M8.

De M8 GTE is de GT-racer die BMW onder andere gaat inzetten tijdens het FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Daar blijft het niet bij, de in typerend racekostuum gestoken BMW zal de auto zijn waarmee BMW terugkeert naar de 24 Uur van Le Mans.

Op motorisch vlak is de M8 GTE geen directe hint naar de al bevestigde M8. De M8 GTE moet uiteraard aan bepaalde regels voldoen, regels die voorschrijven dat de cilinderinhoud niet groter dan 4.000 cc mag zijn. In het vooronder doet dan ook een 4,0-liter grote V8 dienst als krachtcentrale, een blok dat meer dan 500 pk levert, al hangt ook het vermogen af van de raceklasse waar de M8 GTE aan meedoet. De basis van het blok vinden we wel terug in een productie-M8. Schakelen gaat middens een sequentiële racetransmissie.

BMW laat weten dat het uiterlijk van deze M8 GTE daadwerkelijk een preview is van wat we van een M8 kunnen verwachten. BMW verwijst naar het ontwerp van de koplampen en de achterlichtunits, exemplaren die inderdaad realistischer ogen dan de kijkers op de Concept 8-Serie.

Dat BMW van de 8-serie een M-versie gaat brengen, is geen verrassing. Kort na de onthulling van de Concept 8 Serie liet het merk een reeks foto's los van een dik uitgevoerde 8-serie in camouflage, met op de kentekenplaat de tekst #BMW #M8. In de ellenlange neus van de 8-serie hangt BMW naar verwachting de 4,4-liter TwinPower V8 die ook in de nieuwe M5 ligt.