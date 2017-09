Slideshow

BMW presenteert M760Li Individual 'Nautor Swan' Nieuw zwart-wit BMW-logo voor topmodellen

BMW heeft een speciaal aangeklede 7-serie gepresenteerd. De M760Li Individual is volgens BMW geïnspireerd door Nautor's Swan, een Finse jachtwerf.

Met deze weelderig aangeklede M760Li viert BMW de vijfentwintigste verjaardag van BMW Individual, de afdeling die auto's volgens de wensen van de klant kan uitvoeren. De one-off is overladen met fraaie details.

Zo is de gebruikelijke vloerbekleding vervangen door teakhouten plankjes, uiteraard een verwijzing naar de luxueuze scheepvaart. Zelfs in de met wit alcantara beklede bagageruimte komen we het fraai afgewerkte materiaal tegen. BMW Individual voorziet ook het dashboard, de tafeltjes, de deurbekleding en de stoelen van stukjes teakhout. In de hoofdsteunen en de kussentjes is de signatuur van Nautor's Swan geborduurd. Vanbuiten is de M760Li voorzien van een rode kleur, Damask Red, die we ook op de remklauwen tegenkomen. Over de flank van de topsedan loopt een subtiele coachline.

BMW meldt verder dat het spoedig zijn volledige serie topmodellen, bestaande uit de 7-serie de volgend jaar te verschijnen X7, de i8 en de spoedig te lanceren i8 Roadster, zal uitrusten met een ander BMW-logo. Het beeldmerk voor deze reeks BMW's is niet meer blauw met wit, maar zwart-wit uitgevoerd. Op het logo wordt de merknaam voluit geschreven als Bayerische Motoren Werke.