BMW presenteert jaarcijfers Groei voor alle merken

Dat BMW in 2016 bijna 2,4 miljoen auto’s verkocht, was al even bekend. Ook het feit dat dat meer is dan vorig jaar, is dus geen nieuws. Wel blijkt uit de vandaag gepresenteerde jaarcijfers hoe die aantallen zijn opgebouwd.

2.367.703. Zoveel auto's wist BMW vorig jaar wereldwijd aan de man of vrouw te brengen. Natuurlijk komt het grootste deel daarvan, namelijk zo'n 2.003.359 stuks, voor rekening van BMW zelf. Nummer twee van het concern is Mini, dat 360.233 kopers aan het totaal bijdraagt. Rolls-Royce speelt vult de resterende 4.011 exemplaren aan. Daarmee groeit BMW 5,2, Mini 6,4 en Rolls-Royce 6,0 procent ten opzichte van 2015. De totale groei komt uit op 5,3 procent. Op merkniveau moest BMW overigens toezien hoe het werd ingehaald door Mercedes-Benz, maar met alle merken samen ligt het Beierse merk nog altijd aan kop. Bij de motorfietsen, als vanouds een markt waarin BMW goede zaken doet, staan de zaken er iets minder rooskleurig voor. De 145.555 tweewielers die de Duitsers wisten te slijten zorgen voor een verkoopdaling van 3,6 procent. Wel is 2016 voor deze bedrijfstak fors beter dan 2014 en de daaraan voorafgaande jaren en werd er ook bij de motorfietsen meer geld verdiend in 2016.

Om de stijgende lijn vast te houden, zet BMW ook dit jaar vol in op nieuwe modellen. In totaal belooft BMW 20 nieuwe modellen voor de drie merken in 2017, al tellen ook carrosserievarianten daarbij mee. Belangrijke voorbeelden zijn de X2, de X7 en 5-serie GT-opvolger 6-serie GT. Daarnaast zijn reeds geïntroduceerde nieuwelingen als de 5-serie, 5-serie Touring en Mini Countryman belangrijke pijlers voor de autobouwer. Elektrische auto's moeten een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale verkoopcijfers. In 2016 verkocht BMW zo'n 62.000 i-modellen, de ambitie voor 2017 is om dat aantal tot minimaal 100.000 te zien toenemen.