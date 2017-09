Slideshow

BMW onthult i Vision Dynamics Elektrische Gran Coupé

BMW liet eerder al doorschemeren dat het iets bijzonders had klaarstaan voor de IAA van Frankfurt. Het blijkt deze i Vision Dynamics te zijn, een Gran Coupé met een volledig elektrische aandrijflijn.

De i Vision Dynamics is een gelikt gelijnd model dat vooruit lijkt te blikken op een nieuwe toevoeging aan de i-familie die momenteel uit de i3 en i8 bestaat. Een van deze nieuweling afgeleid productiemodel zou tussen die twee modellen in gepositioneerd worden. De auto moet op een volle lading een afstand van 600 kilometer kunnen halen. De concept-car sprint in 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 200 km/h.

Hoe futuristisch de i Vision Dynamics ook mag zijn, de verhoudingen lijken typisch BMW. We zien een auto met een lange wielbasis en grote overhangen. Het ontwerp valt te typeren als behoorlijk 'clean'. Vouwen, hoekjes, randjes of flapjes zijn niet aanwezig. Het glaswerk loopt over de gehele zijkant. Geen BMW zonder nieren in de grille, ze ontbreken dan ook niet op deze nieuweling. Aan de achterzijde monteert BMW L-vormige verlichting, tevens een kenmerk van het merk. Hoe de auto vanbinnen oogt, houdt BMW nog even geheim.

BMW benadrukt opnieuw dat het in 2025 in totaal 25 geëlektrificeerde modellen in zijn gamma wil hebben. 12 daarvan zullen volledig elektrisch zijn.