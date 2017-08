Slideshow

BMW M550i versus BMW M5 Ingehaald door de actualiteiten

Begin mei dit jaar schreven we nog dat de BMW M550i de snelste productie-BMW van het moment was, 'snéller nog dan de huidige M5'. Inmiddels is die 'huidige M5' gedegradeerd tot 'de vorige M5', want er is een nieuwe, en die zet alles weer op zijn kop.

Nog geen vijf maanden geleden ging AutoWeeks Michiel Willebrands op pad met de BMW M550i, toen nog een auto die de vorige M5 ronduit het nakijken gaf. Hoewel geen échte M, is de M550i net als onder meer de M140i en de M240i wel degelijk een snellere auto. Dat in tegenstelling tot modellen die slechts zijn voorzien van een M Sport Package, dat zich louter beperkt tot sportieve looks.

De M550i mag je met zijn 462 pk en 650 Nm zodoende gerust een snelle jongen noemen. 'Nieuwe BMW M550i lacht om de M5', kopten we zelfs op de cover. Om even verderop te melden: 'Kan de nieuwe M5 met de komst van deze M550i van de verlanglijst af?'

Nou... nee, zo blijkt nu.

Inmiddels zijn we rechts ingehaald door de actualiteiten: de nieuwe M5 verplettert de M550i op alle fronten. Nou ja, behalve op het gebied van verbruik dan, maar da's ook niet zo gek. De M5 peutert immers 140 pk en 100 Nm extra uit het V8-blok, met als gevolg dat de vierdeurs limousine in slechts 3,4 seconden naar de 100 km/h knalt. Juist, dat is een volle seconde sneller dan zijn voorganger.

M550i vs M5

Technische gegevens M550i M5 Motor V8, twinturbo V8, twinturbo Cilinderinhoud 4.395 cc 4.395 cc Max. vermogen 340 kW/462 pk bij 5.500 tpm 441 kW/601 pk bij 5.600-6.700 tpm Max. koppel 650 Nm bij 1.800 tpm 750 Nm bij 1.800-5.600 tpm Verbruik gem. 8,9 l/100 km 10,5 l/100 km Topsnelheid 250 km/h 250 km/h 0-100 km/h 4,0 s 3,4 s Gewicht 1.785 kg 1.855 kg CO2-uitstoot 204 g/km 241 g/km Prijs € 123.297 n.n.b.

