BMW M2 met hart van M3 Meer spieren, minder kilo's

Tuner Lightweight Performance bewijs dat de cocktail die ontstaat als je een M2 en een M3 in een blender gooit, best te pruimen is!

BMW's M2 weet met z'n 370 pk en 465 Nm sterke krachtcentrale nagenoeg overal de handen stevig op elkaar te krijgen. De Duitse tuner Lightweight Performance is van mening dat het anders kan, en lepelt de 3,0-liter grote V6 in het motorruim van de M2.

Het eindresultaat doopt de tuner M2 CSR, waarbij de lettercombinatie staat voor Carbon Sport Race. Waar de 3,0-liter grote zes-in-lijn normaal gesproken goed is voor 431 pk, levert het exemplaar in deze M2 CSR maar liefst 620 pk en 767 Nm. Een sprint naar 96 km/h (60 mph) is in zo'n drie seconden achter de rug. De topsnelheid moet op net geen 330 km/h liggen. Schakelen gaat middels de reguliere BMW-transmissies: een handgeschakelde zesbak of een zeventrapsautomaat. In ons land is overigens alleen laatstgenoemde in de M2 te krijgen.

De vermogenstoename is slechts een deel van het verhaal. Door veelvuldig gebruik van koolstofvezel voor het dak, de portieren en de achterklep, weegt de M2 CSR slechts 1.371 kilo, zo'n 200 kilo minder dan de fabrieksversie...