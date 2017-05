Slideshow

BMW M2 CS duikt gecamoufleerd op M3-kracht voor extra sportieve M2

De BMW M2 Coupé krijgt er op den duur een krachtiger variant bij: de CS. Die profiteert ook gelijk van de subtiele facelift die voor de 2-serie op stapel staat. Vandaag zien we de auto testrondes rijden op de Nürburgring.

Net als we onlangs al zagen gebeuren bij de BMW M4 staat er ook voor de M2 een krachtiger variant in de startblokken. De M2 CS krijgt naar alle waarschijnlijkheid de beschikking over de biturbo 3,0-liter zes-in-lijn (S55) uit de M3/M4, waarmee een vermogen van ruim 400 pk mogelijk is.



Ter vergelijking: de M2 Coupé haalt 370 pk uit zijn zescilinder met enkele twin-scroll-turbo. Uiteraard zal het onderstel van de CS ook nog een stukje sportiever zijn afgesteld, om de extra krachten goed te kunnen beteugelen.



De camouflage op deze testauto zit er niet voor niets, want naast een iets andere voorbumper krijgt de CS direct ook licht aangepaste voor- en achterlichten. In november zagen we al dat de gehele 2-serie een dergelijke opfrisbeurt staat te wachten. Zowel voor als achter is de indeling van de lichtunits iets gewijzigd en er zullen ongetwijfeld ledlampen aanwezig zijn. De onthulling van de gefacelifte 2-serie verwachten we nog dit jaar. Of we de CS ook al dit jaar mogen verwelkomen, valt nog te bezien.