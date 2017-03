Slideshow

BMW laat nieuwe X3 zelf al zien Sneeuwschuiven met derde generatie X3

BMW laat zelf een digitaal licht schijnen op de compleet nieuwe X3. We zien de derde generatie zich een weg door de sneeuw vechten.

De tweede generatie van BMW's X3 is in zijn huidige hoedanigheid sinds 2014 in de showrooms te vinden, al werd de auto al in 2010 op de markt gebracht. Daarmee is de levenscyclus van BMW's Audi Q5-rivaal bijna voltooid, tijd voor een opvolger. We hebben de derde generatie ingepakt en wel dankzij onze spionagefotograaf al diverse keren voorbij zien komen, al is het vandaag BMW's PR-afdeling die een reeks foto's van een met camouflagemateriaal ingepakt exemplaar de wereld in stuurt.

Op de foto's zien we de nieuwe X3 door de sneeuw van het noordelijkst gelegen puntje van Zweden ploeteren. Volgens BMW heeft zijn nieuwe model temperaturen van rond de -20 graden Celcius moeten doorstaan in Arjeplog, een plaatsje op zo'n 55 kilometer afstand van de poolcirkel.

De foto's laten zien, zoals we al wisten, dat de X3 op designvlak een evolutie wordt van het huidige exemplaar. De 'nieren' in de grille groeien overigens aanzienlijk. Onderhuids gaat de boel heftiger op de schop. BMW zet de X3 op een nieuw platform dat ook door de volgende generatie X5 gebruikt zal worden. Op motorisch vlak verwachten we uiteraard een brede selectie benzine- en dieselmotoren. De extremen op het spectrum zijn waarschijnlijk een M40, een M40d én een reeds bevestigde volledig elektrische variant. We zetten in op een onthulling tijdens de IAA van Frankfurt die in september plaatsvindt.