BMW kondigt kolos aan Mogelijke vooruitblik op X7 in beeld

BMW gebruikt de sociale kanalen om de komst van iets groots aan te kondigen. Lang hoeven we in ieder geval niet in afwachting te verblijven.

BMW laat weten dat het op 8 september, morgen dus, het doek trekt van "[...] iets groots dat de luxe zal herdefiniëren". Het merk laat het bovenaanzicht zien van een ogenschijnlijk forse SUV met een op bijzondere wijze ontworpen glazen dak. Dat laatste wekt de suggestie dat het om een concept-car gaat. Vegen we de aanwijzingen op een hoop, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat BMW hoogstwaarschijnlijk een studiemodel klaar heeft staan dat een indicatie geeft van de X7, een auto die al meerdere keren ingepakt en wel voorbij de lens van onze spionagefotograaf is gereden.

De X7 is een SUV die een trede boven de X5 op de menukaart van BMW komt te staan, een kolos van een auto die de strijd aan moet binden met auto's als de Range Rover van Land Rover. Voor de techniek grijpt BMW waarschijnlijk uit het magazijn waar het ook de techniek van de 7-serie vandaan heeft. Dat betekent: het modulaire CLAR-platform en een brede selectie motoren, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook een twaalfcilinder. Morgen weten we alles, nog even geduld!