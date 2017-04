Slideshow

BMW jaagt X2 over Nürburgring Nieuwkomer toont sportieve aspiraties

De BMW X2 laat zich weer eens zien. Deze keer zien we het nieuwe model vol gas over de Nürburgring jagen.

Het is alweer bijna een halfjaar geleden dat we voor het laatst de BMW X2 in beeld hadden. Destijds reed de nieuwkomer nog rustig zijn rondjes, vandaag gaat het er een stuk sportiever aan toe. We zien de auto met iets minder camouflage dan voorheen 'de Karussell' bedwingen.



Helaas voor ons is er alleen wat camouflage verdwenen van het dak, en daar is nu net niets interessants te zien. Het is al duidelijk dat de X2, in tegenstelling tot de X4 en X6, een veel minder geleidelijk aflopende daklijn krijgt.



De X2 komt op hetzelfde UKL-platform als de X1 en 2-serie Active Tourer te staan, dus we verwachten qua motorisering weinig verschillen. Dat houdt in dat de instapper wel eens de 136 pk sterke 1.5 driecilinder kan worden. De sportieve topper zou dan de 231 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor onder de kap kunnen krijgen, met vierwielaandrijving.



Hoewel er nog niks officieel bekend is over de komst van een M-versie heeft BMW wel aangegeven dat de X2 een sportiever alternatief voor de X1 moet vormen. Een M-versie zou die sportiviteit natuurlijk bestempelen. We wachten rustig af.



Begin deze maand lichtten we de X2 al eens uitgebreid toe, met ter illustratie een afbeelding van hoe de productieversie er mogelijk uit komt te zien.