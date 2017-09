Slideshow

BMW hangt prijskaartje aan M5 Leverbaar vanaf maart 2018

BMW geeft vlak voor het weekend nog wat prijzen van nieuwe modellen vrij. Om te beginnen is bekend wat de M5 kost.

De nieuwe BMW M5 is opnieuw indrukwekkender dan z'n voorganger, want het 600 pk sterke monster is niet alleen krachtiger, maar ook nog eens lichter dan het uitgaande model. Dat is indrukwekkend, want tegelijkertijd beschikt de auto voor het eerst over vierwielaandrijving.

Dat al dat moois niet gratis is, zal geen verrassing zijn. De M5 staat in Nederland voor minimaal €161.500 te boek en is daarmee wat duurder dan het 'oude' model, die voor €147.300 van jou was. Voor dat bedrag staat er echter wel een akelig snelle sedan klaar, want met een 0-100-tijd van niet meer dan 3,4 seconden hoeft deze auto in bijzonder weinig sedans z'n meerdere te erkennen.

De nieuwe M5 is bestelbaar vanaf 20 september en kan vanaf maart 2018 worden geleverd.