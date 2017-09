Slideshow

BMW Group scoort beste augustus ooit Aantal afleveringen met 2,7 procent gestegen

De BMW Group mag zich weer op de borst kloppen. Het merk heeft in augustus meer auto's dan ooit tevoren afgeleverd.

Het aantal afgeleverde auto's nam in augustus met 2,7 procent toe ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het totaal aantal afgeleverde in augustus komt daarmee uit op 169.913 stuks. Dat brengt het totaal in de eerste acht maanden van dit jaar op 1.571.467 stuks, een stijging van 4,2 procent ten opzichte van die periode in 2016.

Het merk BMW zelf zag zijn verkoopcijfers in augustus met 3,1 procent stijgen ten opzichte van augustus 2016. Het leverde 146.926 auto's af, wat het totaal aantal afgeleverde BMW's dit jaar op 1.338.475 brengt (+4,4 procent). De gehele X-familie is groeide met 13,9 procent tot 457.442 afgeleverde auto's. Ook de 1-serie (121.415, +10,1 procent), de 7-serie (41.536, +16,9 procent) en de 5-serie (16.762, +50,7 procent) scoorden zeer fraai.

Ook het aantal afgeleverde Mini's nam toe, zij het met slechts 0,7 procent tot 22.736 afgeleverde auto's in augustus. In totaal zijn dit jaar 230.925 Mini's afgeleverd, een toename van 3,1 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van vorig jaar. De Mini Convertible (23.311 stuks, +20,3 procent) wist in deze periode veel klanten te vinden. De Countryman is de grootste groeier in augustus (5.693, +43,6 procent).