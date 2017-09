Slideshow

BMW Group: in 2025 twaalf elektrische modellen BMW onthult volgende week nieuwe EV

BMW Group heeft in aanloop naar de IAA in Frankfurt alvast een boekje opengedaan over de toekomst op het gebied van EV's. In 2025 moeten er 25 modellen met (deels) elektrische aandrijving in het aanbod zitten. Twaalf daarvan zijn volledig elektrisch leverbaar.

BMW Group gaat de komende jaren fors uitbreiden qua elektrische aandrijving. De meest actuele stap in die richting wordt volgende week onthuld: een EV die tussen de BMW i3 en i8 in het aanbod komt. Op de foto zien we BMW's CEO, Harald Krüger, met de mysterieuze nieuwkomer onder een kleed.



We weten dat het een sedan wordt, die in 2021 op de markt verschijnt. Het is een nieuw model dat onder het i-label valt. In juni ontkrachtte BMW de geruchten dat het om de 'i5' zou gaan, maar kon het wel melden dat de auto - die vooralsnog als iNext wordt aangeduid - 'level 3 of 4' van autonoom rijden naar de openbare weg moet brengen. Dat betekent dat het mogelijk is om nagenoeg alle rijfuncties uit handen te geven en de bestuurder hooguit nog nodig is om in noodgevallen bij te springen.



Mini en Rolls-Royce



Volgende week trekt BMW dus het doek van die auto, maar dat is slechts één van de twaalf volledig elektrische auto's die eraan zitten te komen. Daarbij gaat het overigens niet alleen over het merk BMW, dat alle volledig elektrische auto's onder het i-label op de markt zal brengen, maar ook over Mini en Rolls-Royce. Mini laat tijdens de IAA de EV-toekomst zien in de vorm van de Electric Concept. Rolls-Royce maakte in juli bekend direct over te zullen stappen op elektrische aandrijving, zonder daarbij eerst met hybriden te komen. De eerste elektrische auto van het Britse merk is echter nog steeds in nevelen gehuld.