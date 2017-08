Slideshow

BMW Group heeft beste maand juli ooit Ruim 180.000 auto's verkocht

Tevreden gezichten bij het hogere management van BMW in Munchen. De BMW Group heeft de beste maand juli in zijn geschiedenis gedraaid.

BMW Group verkocht in juli 180.726 nieuwe voertuigen, waarvan 14.835 motoren. De verkoopcijfers van vorige maand liggen daarmee 0,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Het merk BMW zelf wist in juli 153.511 nieuwe auto's aan de man te brengen, 0,1 procent meer dan in juli 2016. Dat brengt het dit jaar totaal aantal verkochte BMW's dit jaar op 1.191.547 stuks, wat 4,5 procent meer is dan in diezelfde periode vorig jaar. De X-lijn boert behoorlijk goed (+15,4 procent) en ook de 1-serie (+8,5 procent), 5-serie (+21,9 procent) en 5-serie (+34,9 procent) doen het stukken beter.

Ook Mini boerde in juli beter dan in diezelfde maand in 2016. Het merk wist 26.974 auto's te slijten, 2 procent meer ten opzichte van juli vorig jaar. De 2017-teller staat bij Mini tot op heden op 208.188 stuks, wat 3,4 procent meer is dan vorig jaar. De Mini Convertible (+23,4 procent) en de Clubman (6,5 procent) zijn de grootste groeiers.

De nieuwe cijfers brengen de jaarverkopen van het concern op 1.401.551 stuks. Dat is 4,3 procent meer dan BMW Groep in de eerste zeven maanden van vorig jaar verkocht. Ook BMW's elektroafdeling boert behoorlijk goed. 50.711 BMW's i-, iPerformance en stekker-Mini's vonden dit jaar een eigenaar, een toename van 74,8 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.