BMW gaat draadloos laden Vanaf 2018 beschikbaar op 530e

Draadloos laden voor telefoons kennen we al enige tijd, maar draadloos laden voor (deels) elektrische auto’s wil maar moeizaam van de grond komen. BMW wil daar vanaf 2018 verandering in brengen.

In dat jaar moet het draadloze laden namelijk als optie beschikbaar komen op de 530e. De plug-in hybride variant werd meteen bij de introductie van de 5-serie gepresenteerd en beschikt over de aandrijflijn die we kennen van de in Nederland vrij populaire 330e.

Het laden geschiedt via een basisstation dat op de oprit of in de garage kan worden gemonteerd. Een in de auto ingebouwde 'spoel' reageert met het exemplaar in dat station, waarna het laden van start gaat. Volgens BMW moet de hybride 5-serie in 3,5 uur weer vol zijn op deze manier, wat bij deze auto een elektrische reikwijdte van maximaal 50 kilometer betekent. Om het juist positioneren van de auto te vergemakkelijken, krijgt ook de parkeerhulp een upgrade die het laadstation herkent en in het scherm weergeeft hoe de bestuurder de basis moet benaderen.

BMW is overigens niet het enige merk dat actief bezig is met draadloos laden. Mercedes zou het op korte termijn gaan aanbieden op de Amerikaanse S550e en Toyota is in Japan al sinds 2012 bezig met zo'n systeem.