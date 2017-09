Slideshow

'BMW brengt CSL terug' Oude naam in plaats van GTS

BMW zou plannen hebben om de naam CSL terug te brengen. De voor liefhebbers magische lettercombinatie is tot nu toe op slechts enkele modellen toegepast.

Frank van Meel, de Nederlander die sinds 2014 aan het roer staat bij M GmbH, zou dat tijdens de IAA in Frankfurt hebben losgelaten. Road & Track meldt dat de naam CSL in de toekomst de GTS-aanduiding zal vervangen in de BMW line-up. Dat betekent dat het Coupe Sport Light opnieuw is voorbehouden aan de meest hardcore varianten van BMW's M-modellen. Die zijn onder te verdelen in verschillende gradaties van sportiviteit, want naast de al behoorlijk op rijplezier gerichte 'gewone' M's en die GTS-modellen is er ook nog het CS-label, dat zich tussen het reguliere model en de GTS/CSL bevindt.

Ook de laatste auto die het CSL-label mocht dragen, de M3 van de E46-generatie, kende die onderverdeling. De CS, of de auto met het 'Competetion Package', was destijds een M3 met onder meer de stuurinrichting en de 19-inch wielen van de CSL, maar zonder diens rigoureuze gewichtsverlies, hogere motorvermogen en uiterlijke kenmerken. Overigens was er ook een CSL-versie van de E36 M3, maar die is nog zeldzamer dan z'n opvolger.

De enige andere productie-BMW met de naam CSL is de 3.0 CSL uit de jaren '70. Dat homologatiemodel op basis van de E9-coupé is mede dankzij z'n (in de juiste uitvoering) bizarre spoilerwerk legendarisch onder BMW-liefhebbers, wat voor BMW aanleiding was om in 2015 met de 3.0 CSL Hommage-concept-car te komen.

Wanneer en op welke auto het CSL-label terugkeert, is nog even afwachten. Een speciale versie op basis van de M2 of M4 ligt echter het meest voor de hand.