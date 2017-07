Slideshow

BMW belicht elektrificatieplannen Elektrische Mini op komst!

De BMW Group laat meer weten over wat het op het gebied van elektrificatie van plan is. Het moederbedrijf van onder andere BMW, Mini en Rolls-Royce laat weten dat onder andere een elektrische Mini in het vat zit.

BMW zegt dat het op termijn van elk model van de BMW Group te krijgen is met een volledig elektrische of een hybride aandrijflijn naast de versies met een verbrandingsmotor aan boord.

Zo verschijnt in 2019 een volledig elektrische variant van de driedeurs Mini op de markt. De aandrijflijn voor deze Mini EV wordt geproduceerd in het Duitse Dingolfing en in Landshut. De aandrijflijnen worden vervolgens in het Engelse Oxford, de hoofdproductielocatie van de driedeurs Mini, ingebouwd. In Dingolfing zal vanaf 2021 ook de BMW iNext gebouwd worden.

De driedeurs Mini is niet de enige nieuwkomer op elektrogebied. Volgend jaar verschijnt de i8 Roadster ten tonele en in 2020 moet een volledig elektrische X3 in de orderboeken te vinden zijn.

BMW Group zegt de verwachten dat geëlektrificeerde modellen tegen 2025 goed zullen zijn voor zo'n 15 tot 25 procent van de verkopen.