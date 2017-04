Slideshow

BMW 5-serie als diesel naar VS Auto zou '540d' heten

BMW zou hebben aangegeven dat de nieuwe 5-serie ook in de Verenigde Staten als diesel zal worden aangeboden.

Dat lijkt voor ons Europeanen misschien weinig interessant nieuws, maar de Amerikanen hebben een moeilijke relatie met het fenomeen 'dieselauto'. In 2015 was 3 procent van de verkochte auto's in de VS voorzien van een zelfontbrander, een aandeel dat na het losbarsten van 'Dieselgate' nog verder in ingestort.

Volkswagen zelf is helemaal gestopt met de verkoop van diesels in 'the states' en de andere – veelal Europese – merken die er diesels aanboden, hebben lange tijd de hernieuwde goedkeuring van hun modellen afgewacht of besloten dat het de moeite niet waard is.

Volgens Car and Driver komt de nieuwe 5-serie echter ook in de VS als diesel beschikbaar. BMW ziet dus nog toekomst voor diesels in het land. Het model zou gebaseerd zijn op de Europese 530d, maar in Amerika als 540d worden aangeboden. Of dat ook betekent dat er meer vermogen in het vat zit, is nog niet duidelijk.

Het zou niet voor het eerst zijn dat BMW in de VS een andere typeaanduiding hanteert dan in de rest van de wereld. Zo is de 3-serie er beschikbaar als 328d, een variant die gebaseerd is op de Europese 320d en dus slechts vier cilinders heeft.