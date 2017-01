Slideshow

Blue Monday: hier worden wij blij van Van winterweer tot Seville-folder

Het is weer zover: Blue Monday. Ieder jaar is er rond deze tijd een maandag die als ‘deprimerendste dag van het jaar’ te boek staat, maar wij laten ons niet kisten. Deze dingen houden ons op de in theorie treurigste dag op de been. Waar word jij blij van?

De brit Cliff Arnal is naar verluidt degene waaraan we de term Blue Monday danken. Hij gebruikte de term in 2005 in een persbericht van, hoe kan het ook anders, een reisbureau. Op het noordelijk halfrond zou de derde maandag van het jaar de meest deprimerende dag zijn, onder meer omdat we er rond deze tijd achter zouden komen dat er van onze goede voornemens weer niets gekomen is. Ook is he tnog altijd donker en koud en is iedereen weer aan het werk.

Om ons tegen deze opgelegde treurigheid te wapenen, vragen we aan de aanwezige redacteuren waar zij juist vandaag blij van worden.

Nic de Boer

";Ik hou van winterweer en ontregeling, dus als de winterse voorspellingen uitkomen heb ik een goede week". Dat is helaas nog maar de vraag, Nic…(Foto 1)

Frank Jacobs

";Met de cabriokap omlaag rondrijden terwijl 'Blue Monday' van New Order snoeihard uit de speakers knalt. Sjaal om, winterzonnetje erbij, dan kan mijn dag niet meer stuk!" (Foto 2)

Michiel Willebrands

";Ik word erg vrolijk van de folders die ik vorige week op InterClassics in Maastricht heb gescoord."Dat begrijpen we: behalve de Cadillac Seville nemen we drukwerk van Oldsmobile en Pontiac waar. (Foto 3)

Stéphan Vermeulen

";De nieuwe Renault Alpine!" roept Stéphan over de redactievloer. Duidelijk: onze test-coördinator kan niet wachten tot de sportieveling die Renault vorig jaar liet zien productierijp is. (Foto 4)

Cornelis Kit

Cornelis is momenteel iedere dag blij, want: ";De Velsertunnel is weer open, waardoor het op de A8 – mijn dagelijkse route- een stuk rustiger is." (Foto 5)

Roy Kleijwegt

"Filevrije wegen en stoelverwarming op koude ochtenden." Als die twee zaken samenkomen, heeft zelfs een Blue Monday een uitstekende start. (Foto 6)

Jan Lemkes

Natuurlijk laat de schrijver dezes ook zichzelf aan het woord. Sinds vanmorgen staat er namelijk een miniatuurversie van de Yugo Florida op m'n bureau te pronken, naast de Deawoo Tico die ik vorig jaar op Interclassics scoorde. Dat er van zulke obscure auto's toch nog schaalmodellen bestaan, is toch geweldig? (Foto 7)

Genoeg over ons, nu ben jij aan de beurt! Van welke autogerelateerde zaak word jij gelukkig op een dag als deze? We horen het graag!