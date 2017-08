Slideshow

Bloedlijn: Porsche Cayenne Kort maar hevig

De Porsche Cayenne die deze week werd gepresenteerd, is ‘pas’ de derde generatie van het model. Toch kent de auto een interessant levenspad, niet in de laatste plaats vanwege het schokeffect dat-ie teweegbracht.

Generatie 1, 2002

Want een SUV van Porsche, dat was in 2002 een concept waar we héél lang aan moesten wennen. Andere praktische vijf- of vierdeursauto's stonden destijds evenmin in de Porsche-showroom, maar dat dat tijdperk werd beëindigd door een hoge, zware mastodont maakte de acceptatie er voor liefhebbers niet gemakkelijker op. De eerste Cayenne was bovendien behept met een uiterlijk dat op sommigen wat geforceerd overkwam. De carrosserie had in de verte wel wat weg van dat van Volkswagens Touareg, wat een vreemde combinatie opleverde met de 911-achtige neus.

Waar het uiterlijk niet direct de handen op elkaar kreeg, deden de rijeigenschappen dat wel. Aanvankelijk was de Cayenne er alleen met machtige V8-benzinemotoren, waarbij vooral de Turbo-variant wist te imponeren met z'n prestaties. Ook het bochtgedrag was dik in orde, een gegeven dat Porsche bovendien wist te combineren met een hoge mate van terreinvaardigheid.

In 2007 kreeg de Cayenne een stevige facelift. De voor- en achterzijde kregen meer scherpe hoeken en strakke lijnen, de koplampen werden groter en het motorenaanbod ging op de schop. Ook kwam er een dieselvariant, waarmee liefhebbers nóg een schok te verwerken kregen. Inmiddels weten ook zij het echter: zonder Cayenne was Porsche nooit geweest waar het nu staat.

Oer-Cayennes zijn nu overigens nog een schijntje waard van hun oorspronkelijke nieuwwaarde. De combinatie van hoge gebruikskosten en complexe techniek slaagt er blijkbaar goed in om potentiële kopers af te schrikken, waardoor de durfal nu voor minder dan zeven mille in een ogenschijnlijk keurige S uit de beginjaren stapt. Durf jij het aan?

Generatie 2, 2011

Van een schokeffect was geen sprake meer toen in 2011 de tweede generatie van de Cayenne aantrad. Het feit dat de nieuwe auto een stuk sierlijker was gelijnd was dan z'n wel érg imposante voorganger, droeg daar eveneens aan bij. Door wat meer wulpse, ronde vormen, een strakgetrokken neus en bredere achterlichtunits oogde de auto misschien zelfs wel kleiner dan-ie was. Zoals dat gaat bij een modelwissel, was de auto natuurlijk sneller, lichter en dynamischer dan z'n voorganger. Nieuw was ook de hybridevariant, die de forse SUV wat aanvaardbaarder maakte voor z'n traditionele tegenstanders.

Gedurende de levensloop van deze auto kregen mensen die een Porsche SUV-ambieerden er een keuzemogelijkheid bij in de vorm van de kleinere Macan. Ook de tweede Cayenne kreeg een facelift, maar die was kleiner dan bij z'n voorganger. Met name de nieuwe, donkerder getinte achterlichtunits sprongen in 2014 in het oog. De 'normale' hybride verdween en maakte plaats voor een plug-in met de naam E-Hybrid. Hartstikke groen, zo'n Cayenne …

Generatie 3, 2017





Ja, wij moesten ook twee keer kijken toen Porsche de derde generatie aan de wereld voorstelde. Toch is de auto opnieuw helemaal nieuw. Het merk komt er ronduit voor uit dat de Cayenne voortborduurt op het bekende recept. Waarom ook niet, want de auto is nog altijd razend populair. Maserati en Jaguar hebben inmiddels ieder een eigen SUV, wat als een groot compliment voor Porsches aanvankelijke lef kan worden gezien. De nieuwe Cayenne is langer, breder en lager dan z'n voorganger en moet die auto qua rijdynamiek en binnenruimte opnieuw naar de kroon steken. Wat het leveringsprogramma betreft, herhaalt de geschiedenis zich, want de auto is er net als in het begin met twee verschillende benzinemotoren. De reguliere variant blijft met z'n 330 pk slechts 10 pk achter ten opzichte van de oorspronkelijke 'S', terwijl de nieuwe Cayenne S met z'n 440 pk niet meer dan 10 exemplaren inlevert ten opzichte van de oer-Turbo. Dat belooft wat voor de nieuwe opper-Cayenne …