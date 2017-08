Slideshow

Bloedlijn: BMW M5 Vijf uit maatpak gescheurde generaties

Al ruim dertig jaar is de cijfer-lettercombinatie M5 er een om rekening mee te houden. Deze week is de nieuwste generatie van de door BMW's M-divisie onder handen genomen 5-serie gepresenteerd. Tijd om zijn voorgangers op een rij te zetten.

E28 - zes-in-lijn

Het is 1984 als BMW Motorsport GmbH start met de ontwikkeling van de oer-M5. De 5-serie van generatie E28 profiteerde van de 3,5-liter grote zes-in-lijn die BMW in de tussen 1978 en 1981 geleverde M1 had hangen. Hetzelfde blok deed overigens in de M635CSi al dienst als krachtcentrale. In de M5 was het blok met zijn 286 pk dankzij twee bovenliggende nokkenassen 9 pk krachtiger dan het exemplaar in de M1. BMW wist van de oer-M5 een ingetogen verschijning te maken. Slechts de grotere wielen, een logo in de grille, een ander kofferdeksel en de kleinere bodemspeling verraden de ware aard van deze testosteronbom in maatbak. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h was in 6,5 seconden gepiept en het versnellen hield pas op als er een snelheid van 245 km/h was bereikt. Destijds cijfers om van te watertanden!

E34 - zes-in-lijn



BMW had slechts één generatie nodig om van de M5 een begrip te maken en zodoende kwam er ook van de E34-generatie van de 5-serie, de E34, een ultieme sportversie in zijn line-up. Van de in 1988 gelanceerde krachtpatser kwam er dit keer ook een stationwagonvariant. Onder de kap lag een 315 pk sterke en 3.535 cc grote zes-in-lijn, een met 80 cc opgeboorde en verder ontwikkelde variant van het hart van de oer-M5. De cijfers: een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,3 tellen en een topsnelheid van 250 km/h. Ook deze M5 was weer behoorlijk ingetogen vormgegeven. M5-logo's aan de voor- en achterzijde, forsere uitlaateindstukken, 17-inch lichtmetalen wielen én de kleinere bodemvrijheid gaven de identiteit van de tweede M5 weg. In de tweede helft van 1991 ging de zescilinder lijnmotor terug naar de ontwikkelingskamers en kwam er als 340 pk sterke 3.8 vandaan. De 0-100-sprint was nu in minder dan 6 tellen achter de rug (5,9 seconden) en de topsnelheid was begrensd op 250 km/h. Eveneens nieuw was het adaptieve M-onderstel. Van deze generatie M5 zijn circa 12.000 exemplaren gebouwd, waaronder nog geen 900 Tourings.

E39 - V8

De in 1998 gelanceerde derde M5 werd uiteraard gebouwd op basis van de E39. De zes-in-lijn werd met pensioen gestuurd en het was een 4,9-liter grote V8 die 400 pk en 500 Nm genereerde die de plek van de voor BMW kenmerkende zes-in-lijn innam. Hoewel ook deze M5 een relatief bescheiden uiterlijk kreeg aangemeten, was hij uitgesprokener dan zijn voorgangers. Het spoilerwerk was uitbundiger en onderaan de achterzijde bepaalde niet twee, maar vier uitlaatpijpen het beeld. Wie het gaspedaal volledig intrapte, moest in 5,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen denderen.

E60 - V10

De V8 mocht slechts één generatie mee, hij werd ingeruild voor de gigantische 5,0-liter grote V10 (!) die BMW in de M5 van de E60-generatie hing. Het technische hoogstandje stak uitermate complex in elkaar en wekte een destijds bizarre 507 pk en 520 Nm op. Het maakte van deze M5 de snelste productieauto die BMW ooit op de weg zette. De krachtbron ging zowel in 2005 als 2006 met de titel Engine of the Year vandoor. Een ingewikkelde SMG-transmissie zorgde voor de overdracht van het vermogen naar de achterwielen. Indien gewenst snelde deze M5 in 4,7 tellen naar de 100 km/h. Nog indrukwekkender was het gegeven dat de V10 M5 slechts 15 seconden nodig had om de 200 km/h te passeren. Overigens kwam het volledige vermogen pas beschikbaar na een druk op de M-knop, in 'reguliere modus' werd 400 pk op de achterwielen losgelaten. Ook deze M5 was er als Touring, al zijn er daar slechts 1.025 van gebouwd.

F10 - terug naar de V8

In 2011 keerde BMW met de M5 van generatie F10 terug naar de V8. Ditmaal ging het om een 4,4-liter grote unit die dankzij twee turbo's 560 pk leverde. Het vermogen werd in alle gevallen via een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling naar de achterwielen gestuurd. Het in 2013 gelanceerde Competition Package verhoogde het vermogen overigens naar 575 pk, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,3 in plaats van 4,4 tellen.

Alles over de hagelnieuwe M5 (G30) lees je hier!