Blik to the future: Toyota Auris Slimme mix van C-HR en Prius

De CH-R is voor Toyota veel meer dan alleen een nieuw model, want hij staat symbool voor een serieuze ommekeer. Toekomstige De scherpe lijnen en het dito rijgedrag van de zeer opvallende cross-over moeten op alle toekomstige Toyota’s terugkeren. Deze Auris is daarop geen uitzondering.

De spionagebeelden van de nieuwe Auris deden ons even de wenkbrauwen fronsen. In grote lijnen lijkt het een evolutie van het huidige model, maar de voorzijde vertoont sterke overeenkomsten met die van de Prius. Dat komt met name tot uiting in de bijzonder laag gepositioneerde en 'platte' grille, het daarin geplaatste logo en de daardoor zeer sterk aflopende motorkap. Die lijkt zelfs nagenoeg onder dezelfde hoek te lopen als de voorruit. Naar de vorm van de koplampen is het nog gissen, maar de Prius plug-in-achtige exemplaren die onze tekenkunstenaar aan deze Auris gegeven passen in ieder geval goed bij het zeer lage, bijterige front.

Zwevend dak

Verder naar achteren toe wordt het design iets rustiger, al krijgt de nieuwe Auris wel scherpere 'plooien' in de flank. Ook de vorm van de raampartij is van opzij duidelijk anders, waarbij de ruit achter het achterportier komt te vervallen. In plaats daarvan loopt dat portier schuin af, wat in een forse C-stijl resulteert. 'Camouflage' door middel van een zwart paneel, dat net als bij de C-HR een zwevend dak suggereert, is de voor de hand liggende oplossing. De achterzijde valt vooral op door de dingen die juist niet zijn veranderd. De vorm van de achterlichten blijft in grote lijnen ongewijzigd en ook de typerende handgreep onder het logo lijkt de modelwissel te gaan overleven. Naast deze vijfdeurs hatchback zit er uiteraard ook weer een stationwagen-versie in het vat. Toyota's vierdeurs sedan in deze klasse heet nog altijd 'Corolla'. Die auto krijgt een opvolger die grote technische overeenkomsten vertoont met 'onze' Auris, maar zal net als het huidige model niet leverbaar zijn in Nederland. De Corolla verdween hier in 2010 van de markt.



Turbo of hybride

De Auris komt op het TGNA-platform te staan waar ook de C-HR op rust. Ook qua aandrijflijnen zijn er veel overeenkomsten met die SUV-achtige auto, die dan ook in hetzelfde segment opereert. De hybride aandrijflijn die in Toyota's Qashqai-concurrent te vinden is, zal ook een plekje krijgen in de volgende Auris Hybrid. Dat betekent dat we daar een 1.8 viercilinder, een elektromotor en een CVT in zullen terugvinden. In de nieuwe Prius bewijst die combinatie niet alleen nóg zuiniger, maar vooral ook een stuk prettiger te zijn dan in eerder generaties.

Hoewel Toyota zich meer en meer toelegt op hybride-modellen, is de kans groot dat de reguliere variant in ons land een grotere rol gaat spelen dan voorheen. Van bijtellingsvoordeel is immers geen sprake meer. De 1.2Tdie in de huidige Auris te vinden is, zal ook in de nieuwe een plekje krijgen. Deze nog vrij nieuwe turbomotor is met z'n 116 pk voldoende sterk voor de hatchback, maar snel wordt de auto er niet van. Een sterkere motor-optie zou dan ook geen overbodige luxe zijn, maar op dit moment is het nog lastig te voorspellen om welk blok dat kan gaan. Wel is duidelijk dat Toyota het woord 'diesel' het liefst niet meer in z'n folders ziet staan. Omwille van de grote Europese vraag naar dit soort motoren is de de huidige Auris nog met zelfontbranders leverbaar, maar het is zeer de vraag of dat bij het nieuwe model nog zo zal zijn. Overigens heeft Toyota's keuze om zich volledig op hybrides te storten in 2016 eindelijk z'n vruchten afgeworpen: vorig jaar werden er in Europa 40 procent meer hybride-Toyota's verkocht dan in 2015.