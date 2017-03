Slideshow

Blik to the Future: Renault Clio V Uit de schatkist

In Parijs toonde Renault vorig jaar de TreZor, de nieuwe schat van het merk. We blikken vooruit op het eerste pareltje dat die kist mag verlaten. Een impressie van de vijfde generatie Clio.

Toen de huidige Clio in het najaar van 2012 op de Parijse beursvloer debuteerde, was het erop of eronder. En niet alleen voor de auto, maar ook voor zijn ontwerper Laurens van den Acker. Dit was zijn eerste ontwerp dat in productie was gegaan en als deze Clio niet was aangeslagen, had zijn carrière bij Renault niet lang geduurd.

Inmiddels weten we dat het tegendeel geschiedde en dat met de vorig jaar geïntroduceerde Scénic het volledige Renault-gamma van zijn hand is. We weten dat Van den Acker al een tijdje bezig is met het vormgeven van de volgende generatie Clio. Over de praktische uitwerking daarvan kan hij nog steeds niets zeggen, maar op de Parijse beursvloer vorig jaar oktober vormde de TreZor het middelpunt van belangstelling op de Renault-stand. Deze 'ufo-op-wielen' zou het startschot zijn voor een nieuwe designrichting, die ook zichtbaar zal worden bij de vijfde generatie Clio, die eind 2018 het levenslicht zal zien.

Enorme wybert

De enorme wybert, die het hart van elk hedendaagse Renault vormt, zal op de volgende Clio zelfs nog wat groeien en wordt dan geflankeerd door een smalle luchtinlaat, die uitloopt in opvallend lage lichtunits. De democratisering van nieuwe lichttechnieken betekent het einde van de gedwongen hoge lichtunits en daarmee veel meer vrijheid voor ontwerpers. Ook de gebogen dagrijverlichting, die we al tegenkwamen op de Talisman en de Mégane, verwachten we in meer uitgesproken vorm op de volgende Clio terug.

De C-stijlen volgen de zwevende trend van de afgelopen jaren en de deurgrepen laten zich daar mooi in integreren, zodat bestaande Clio-rijders niet helemaal ontheemd in hun volgende auto terechtkomen. De over de breedte van de achtersteven doorlopende achterlichten kennen we al van de Talisman en Mégane.

Aangescherpt

De motor die in de huidige Clio in ons land de dienst uitmaakt is de 898 cc driecilinder turbo. Deze machine kan voorlopig nog prima mee en zullen we dan ook in de volgende Clio aantreffen. De auto wordt echter gebaseerd op een nieuwe platform, CMF-B genaamd. Dat biedt eveneens plaats aan een 48-Volt accupakket, en daar past mooi het mild hybrid-systeem op dat Renault binnenkort op de nieuwe Scénic introduceert. Dat betekent dat een 110 pk viercilinder diesel assistentie krijgt van een bescheiden elektromotor. Mogelijk zorgt die combinatie ervoor dat de diesel in de Clio ook in ons land een stukje aantrekkelijker wordt.

Vanbinnen brengt Renault de connectiviteit opnieuw naar een hoger plan; in welke mate precies is nog moeilijk te zeggen, aangezien de ontwikkelingen op dit gebied steeds sneller gaan. Wel houdt Renault de gebruikte materialen goed tegen het licht. Bij de facelift van afgelopen jaar is daar weliswaar kritisch naar gekeken, maar nog steeds zijn de harde plastics aan boord van de Clio vaak inferieur aan de materialen die veel concurrenten in deze klasse inzetten.