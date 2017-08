Slideshow

Blik to the Future: Nissan Leaf Pionier burgert in

Later dit jaar trekt Nissan het doek van de gloednieuwe, tweede generatie van de Leaf. Zeven jaar na de marktintroductie van de huidige Leaf krijgt het model de zware taak om een breder publiek aan de elektrische auto te helpen. Een wat conventioneler uiterlijk en uiteraard een verbeterde actieradius moeten ook de sceptici over de streep trekken.

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek 27.



Met de Leaf mag Nissan zich met recht een pionier op het gebied van elektrisch rijden noemen. Toen de auto acht jaar geleden werd onthuld, was een praktische vijfdeurs-hatchback met uitsluitend elektrische aandrijving een betrekkelijk nieuw fenomeen. Nissan wilde met de Leaf de massa aan de elektrische auto helpen, maar daar slaagden de Japanners slechts deels in. Het opmerkelijke uiterlijk en de nog enigszins beperkte actieradius speelden de auto parten. Hoewel het bereik inmiddels natuurlijk al is verbeterd, zullen er grote stappen moeten worden gezet om een breder publiek te vinden. De nieuwe Leaf moet afrekenen met de twee grootste pijnpunten.

Inhaalslag



Op basis van wat we tot op heden van de nieuwe Leaf weten, lijkt Nissan inderdaad een flinke inhaalslag te gaan maken. De Leaf krijgt een veel scherper gelijnde koets, die netjes in lijn is met andere modellen van het merk. Zo zien we de bekende 'V-Motion' grille terug en maken de wel erg opvallende koplampen van het huidige model plaats voor minder grote exemplaren. Ook wordt de auto breder en lager. Combineer dat met de nodige invloeden van de strakke IDS Concept uit 2015 en er staat een eigentijdse auto die zijn alternatieve aandrijving niet zo hard meer van zich afschreeuwt. In het interieur van de Leaf is het contrast met dat van de huidige generatie minder groot. De Leaf heeft momenteel als meest opvallende kenmerk de losstaande middenconsole. Die moet het veld ruimen, want in de nieuwe Leaf is het grootste deel van de bediening gewoon in één lijn getrokken met de rest van het dashboard. Dat geldt overigens niet voor het infotainmentsysteem, want dat heeft nog wel een plek gekregen op een soort zwevend paneel.

Actieradius groeit flink



Nissan stoomt een accupakket klaar met een capaciteit van 60 kWh, dat volgend jaar leverbaar wordt. Daar gaat de Leaf ongetwijfeld van profiteren. Waar momenteel op papier nog een actieradius van 250 kilometer mogelijk is, zal de volgende Leaf eerder richting de 500 kilometer gaan. Uiteraard is dat theoretisch, want in de praktijk wil het nog wel eens flink lager uitvallen. De Opel Ampera-E rijdt bijvoorbeeld met een 60 kWh accupakket in de praktijk zo'n 370 kilometer op één lading. Als Nissan de prijs van de Leaf in de buurt van de huidige generatie weet te houden en de praktijkrange minstens zo groot is, kan de Ampera-e het wel eens zwaar gaan krijgen. Datzelfde geldt voor de Volkswagen e-Golf, die het met zijn accucapaciteit van 35,8 kWh qua actieradius ongetwijfeld aflegt tegen de nieuwe Leaf, maar zich wel ongeveer in dezelfde prijscategorie bevindt.

Autonome technologie



Behalve grote stappen op het gebied van design en actieradius heeft de Leaf ook de nieuwste autonome technologie aan boord. Een meer geavanceerde versie van Nissans ProPilot-systeem doet volgend jaar zijn intrede en maakt het onder andere mogelijk dat de auto zelfstandig van rijbaan wisselt en auto's kan inhalen. Momenteel kunnen Nissans met ProPilot al zelfstandig binnen een rijbaan blijven rijden. In 2020 moet het systeem in staat zijn om de Leaf zonder menselijke tussenkomst over kruispunten te laten rijden. In september gaat het doek van de nieuwe Leaf, gevolgd door de marktintroductie begin 2018.