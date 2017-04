Slideshow

Blik to the future: Mercedes-AMG 'GT4' De schrik van de Panamera

Sinds de presentatie van de AMG GT Concept is duidelijk dat Mercedes werkt aan een vijfdeurs model op basis van de zeer sportieve AMG GT. We knallen Koningsdag in met een vooruitblik naar die auto!

Mercedes-Benz is, ondanks verwoede pogingen van BMW en Audi om hetzelfde te doen, koning als het gaat om het vullen van niches. In vrijwel elk segment is er een coupé- en cabrioletvariant, SUV's worden steevast ook als 'coupé' gepresenteerd en daarnaast zijn er nog unieke outsiders als de SL, G-klasse en de sportieve topper AMG GT.

CLS

Een échte concurrent voor Porsches vijfdeurslimousine Panamera heeft het andere merk uit Stuttgart echter nog niet. Met de CLS komt Mercedes-Benz weliswaar in de buurt, maar de Porsche is toch nog net wat specialer en vooral sportiever dan het lage model dat bij Mercedes tussen de E-klasse en S-klasse in valt. Om aan dit 'gemis' een einde te maken, wordt druk gewerkt aan een vijfdeursmodel op basis van de AMG GT. Dat de basis voor die auto al staat, bewijst de AMG GT Concept die op de beursvloer van Genève schitterde.

Wie de spionagebeelden van de productieversie naast foto's van dat showmodel legt, ziet dat de auto's slechts op details van elkaar verschillen. Het toevoegen van kentekenplaten, andere wielen, buitenspiegels en iets andere verlichting volstaat. De neus van de auto die we voorlopig maar even 'AMG GT4' noemen, is vrijwel net zo laag als die van de AMG GT. Ook de grille vertoont daarmee veel overeenkomsten, maar door de andere, meer samengeknepen koplampen is de 'praktische' variant toch meteen herkenbaar. De diep ingesneden wielkasten met gigantisch lichtmetaal passen helemaal bij de supercar-achtige uitstraling.

Gigantisch

De toevoeging van achterportieren pleegt natuurlijk wel een aanslag op de traditionele sportautoverhoudingen van de reguliere AMG GT. De gigantische motorkap van die auto wordt iets ingekort, maar is nog altijd relatief lang. De daklijn loopt naar achteren toe sterk schuin af en de achterruit gaat mee omhoog met de achterklep. Net als de Panamera is de GT4 dan ook geen sedan, maar een vijfdeurs 'liftback'.

Geen chauffeur

Deze auto is een stuk praktischer dan de AMG GT, maar verwacht evengoed geen ruimtewonder. De twee losse zitplaatsen die als achterbank dienen, maken duidelijk dat wie een chauffeur heeft beter voor een S-klasse kan gaan. Achterdeuren of niet, in de AMG GT4 draait alles om de bestuurder. Die geniet van fantastische rijeigenschappen, want in tegenstelling tot AMG-versies van bestaande modellen is de AMG GT vanaf het allereerste begin door AMG ontwikkeld.

Hybride

De man of vrouw achter het stuur heeft dan uiteraard ook de beschikking over de heerlijke 4,0-liter V8 die sinds enige tijd in de snelste producten van Mercedes' sportieve tak te vinden is. In de AMG GT is dat blok verkrijgbaar met 476, 523 en 558 pk. Topversie AMG GT R zet zelfs 585 pk op straat, maar die monsterachtige variant blijft waarschijnlijk voorbehouden aan de coupé. In plaats daarvan ligt een hybrideversie voor de hand. Mercedes-Benz zet onder het EQ-label immers vol in op elektrische aandrijflijnen. In de AMG GT Concept wordt de bekende V8 dan ook gecombineerd met een elektromotor, zodat het totaalvermogen op een bizarre 805 pk uitkomt. Dat getal zal in de productieversie iets lager uitkomen, maar ga er maar van uit dat ook de Panamera E-Hybrid er een geduchte concurrent bij krijgt.