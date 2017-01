Slideshow

Blik to the Future: Jaguar XF Sportbrake Komt later dit jaar

De Audi’s A6 Avant en Mercedessen E-klasse Estate van deze wereld krijgen er een Britse concurrent bij. Jaguar wist vriend en vijand te verrassen met de aankondiging van de nieuwe XF Sportbrake. Onze illustrator maakte deze impressie.

Aanvankelijk heerste het vermoeden dat Jaguar het fenomeen stationwagen na een aantal kortstondige avonturen compleet had afgeschreven. Van Jaguars hevig op Fords Mondeo leunende X-Type, die in 2001 in productie ging, verscheen drie jaar na zijn introductie een Estate. Die ruimtelijke variant wist de consument niet bepaald te overtuigen. Deze weinig succesvolle X-Type-met-laadbak weerhield Jaguar er overigens niet van het concept stationwagen opnieuw met beide handen beet te pakken.

Jaguars tekenmeester Ian Callum gaf eerder aan dat het in het Britse Coventry gevestigde merk wel degelijk oren heeft naar een stationwagen. De XE zal het zonder vijfde deur moeten doen, maar grote broer XF zal later dit jaar wél gezelschap krijgen van een extra praktische versie. Net als bij zijn voorganger het geval was, hangt Jaguar ook nu de naam Sportbrake aan de stationversie van de XF.

Dat is niet de enige overeenkomst die de nieuwe XF Sportbrake met zijn voorganger heeft. Tot de B-stijl is de XF Sportbrake 'gewoon een XF', maar daarachter verandert alles. De auto die naast de A6 Allroad en E-klasse Estate ook Volvo's V90 en BMW's 5-serie Touring op de korrel neemt, krijgt een licht aflopende daklijn mee die aan de achterzijde overgaat in een schuine achterruit, gevolgd door een relatief rechtopstaand stuk plaatwerk. De klep zelf wordt ingevuld door units die, net als bij de vorig jaar uit productie genomen XF Sportbrake, duidelijk afwijken van de exemplaren achterop de sedan. De units achterop de nieuwe praktische Engelsman zullen wel enige overeenkomsten vertonen met de wijze waarop Jaguar ze op de F-Pace heeft vormgegeven.

De nieuwe generatie XF Sportbrake beschikt uiteraard over een grotere bagageruimte. Dankzij zijn nieuwe platform is de nieuwe XF Sportbrake niet alleen zo'n 200 kilo lichter dan zijn voorganger, hij profiteert ook nog eens van een 5 centimeter langere wielbasis, ruimte die bij de XF Sportbrake tot uiting komt in een aantal liters extra in het bagageruim.

Ook de XF Sportbrake zal leverbaar worden met de 2,0 liter viercilinder benzine- en dieselmotoren uit de Ingenium-familie, een motorenfamilie die onlangs is uitgebreid met een splinternieuwe 3,0 liter zes-in-lijn die in Parijs debuteerde in de Discovery van concerngenoot Land Rover. Dat benzineblok levert dankzij de aanwezigheid van een compressor een stevige 340 pk. We houden onze vingers gekruist voor de komst van een spectaculaire sportvariant, zoals die ook van de XF sedan verkrijgbaar is. Jaguar trakteerde autoland bij de vorige generatie XF op een XFR-S-versie met een 550 pk sterke supercharged 5,0-liter V8 in het vooronder. Het valt nog te bezien of Jaguar die bulderende achtcilinder ook naar de actuele XF brengt. Later dit jaar weten we meer, dan wordt de tweede generatie XF Sportbrake officieel aan de wereld voorgesteld.

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek 41/2016.