Blik to the Future: BMW X2 Enorm SUV-gamma uitgebreid

Met de X1, X3, X4, X5 én X6 behoort het SUV-gamma van BMW tot de allergrootsten. Toch zijn er nog wat hiaten te vullen, als we de marketeers van het merk mogen geloven. Maak kennis met de X2!

Feitelijk is er maar één merk dat BMW kan bijbenen op SUV-gebied en dat is natuurlijk Mercedes-Benz. De Daimler-dochter heeft met de GLA, GLC, GLE en GLS weliswaar ogenschijnlijk één model minder op de prijslijst staan, maar dat komt vooral doordat X4- en X6-concurrenten van het merk als respectievelijk GLC Coupé en GLE Coupé door het leven gaan. Tellen we die auto's als losse modellen mee, dan komt het totaal op zes. Dat maakt (de iconische terreinbeul G-klasse daargelaten) de GLS-klasse tot de enige Mercedes-SUV waar BMW nog geen antwoord op heeft. In de nabije toekomst komt daarin verandering, want BMW introduceert de X7 als fullsize-alternatief. Omdat voorbijstreven beter is dan evenaren, komt het merk uit München daarnaast met de compacte en sportieve X2.

Coupé

Wie weet dat de X4 de coupéversie van de X3 is en de X6 die rol voor de X5 vervult, kan invullen dat de X2 als het sportievere broertje van de compacte X1 ter wereld komt. De nieuweling vervult die taak echter op een andere manier dan zijn grotere soortgenoten. Coupé-SUV's komen meestal tot stand door het basismodel te voorzien van een sterk aflopende daklijn, die via een zeer plat liggende achterruit eindigt bij de achterlichten. BMW introduceerde deze blauwdruk in 2008 met de eerste X6 en Mercedes hanteert voor z'n hoge coupés hetzelfde recept. Bij de X2 wordt deze werkwijze echter niet gevolgd. De daklijn is hier over de gehele lengte van de auto lager dan bij de X1, een kenmerk dat wordt geaccentueerd door de 'platgedrukte' zijruiten. Ook de gigantische wielkasten en enorme wielen geven de auto sportieve verhoudingen. Daarmee heeft het model in de verte wat weg van de Range Rover Evoque, nog zo'n belangrijke concurrent. Het logo op de C-stijl dat voorbode Concept X2 (vanaf foto 2) met zich meedraagt, komt terug op het productiemodel. Ook het scherp gelijnde front en de 'omgekeerde' nieren van die show-auto blijven behouden. De voorbumper buit z'n forse afmetingen uit met enorme, agressief gelijnde luchtinlaten.

Voorwielaandrijving

Onder dat indrukwekkende voorkomen huist techniek die we, zoals gezegd, kennen van de X1. Dat betekent dat ook de X2 op het voorwielaangedreven UKL2-platform staat. Ook de techniek wordt geleend van die auto, al is de kans groot dat basisdiesel 16d aan de sportieve neus van de X2 voorbijgaat. Instapdiesel is daarmee de 150 pk sterke 18d. In de basis wordt die motor gecombineerd met voorwielaandrijving, maar ook vierwielaandrijving behoort tot de mogelijkheden. Topdiesel 25d krijgt die voorziening altijd mee.

Benzinerijders kunnen naar verwachting wél kiezen voor de motor die in de X1 als instapper fungeert, de 136 pk sterke sDrive 18i. Voor vierwielaandrijving xDrive is de 231 pk sterke 20i straks het minimum. Bij de X1 is dat de absolute topversie, maar voor de X2 sluiten we een sportieve sub-M-versie niet uit. Welke motor die dan krijgt, is afwachten: het 25i-blok is voor het UKL2-platform tot nu toe het maximum.