Blik to the Future: Alpine SUV Op jacht naar grote aantallen

Met de herintroductie van Alpine zet Renault een legendarisch sportautomerk opnieuw op de kaart. De A110 oogt veelbelovend, maar wie in de 21ste eeuw écht grote aantallen wil maken, zal toch beslist met een SUV moeten komen. In 2019 is het zover!

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek 33 2017.



Dat er in de wandelgangen nu al wordt gerept van een Alpine-SUV is best opmerkelijk, want het merk is nog niet eens goed en wel op weg met zijn eerste sportauto. Tegelijkertijd is het besluit van Renault om snel met een hoogpotig model te komen begrijpelijk, want bij de sportieve concurrentie zijn dit al jarenlang de modellen die voor de grote aantallen zorgen.



Schoolvoorbeeld hiervan is natuurlijk Porsche, dat zonder de Cayenne volgens sommigen niet eens meer zou bestaan. Ook met de relatief compacte Macan doet Porsche goede zaken, reden voor Jaguar om z'n SUV-loze geschiedenis te doorbreken met de concurrent F-Pace. Dit zijn de auto's waar Alpine's SUV straks op mikt, al zal Renault hem wat lager positioneren dan zijn illustere soortgenoten. Ook de nog erg verse Alfa Romeo Stelvio moet zich wellicht zorgen gaan maken als de Fransen hun huzarenstukje straks afleveren. Daarnaast valt nog te denken aan de sportievere SUV's van de Duitse premiummerken, zoals de Mercedes-Benz GLC coupé en de BMW X4.

Zoals de illustraties hierboven laten zien, leent de designtaal van de herboren Franse legende zich uitstekend voor een cross-over-achtige. Een lage raamlijn, brede schouders en een laag doorlopende, 'dichte' neus geven hem een sportief uiterlijk. De liggende koplampen, die net als bij de moderne A110 aan de binnenzijde worden bijgestaan door ronde exemplaren, zijn ook hier een verwijzing naar de klassieke A110 uit 1961.



Motor en aandrijving



De ogenschijnlijk grille-loze neus is natuurlijk niet echt dicht, want bij deze SUV ligt de motor gewoon voorin. Om welke techniek het precies gaat, is in deze fase nog moeilijk te zeggen. Wel is het nagenoeg zeker dat de Alpine achterwielaandrijving krijgt, wat de hoeveelheid mogelijkheden binnen Renault-Nissan drastisch beperkt. Het concern heeft warme banden met Mercedes-Benz maar heeft dankzij de auto's van Infiniti ook zelf achterwielaangedreven platforms in huis. Het is daarom erg aannemelijk dat Alpine's SUV in technisch opzicht veel overeenkomsten zal vertonen met de opvolger van de Infiniti Q50. De aandrijving vindt dan in principe op de achterwielen plaats, maar vierwielaandrijving hoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.



Wat motorisatie betreft, is de 1,8-liter grote viercilinder turbomotor van de Mégane RS een goede optie. Dat blok levert 280 pk, meer dan genoeg om ook de Alpine van bovengemiddelde prestaties te voorzien. Vierwielbesturing, een item dat bij Renault op grote schaal wordt toegepast, draagt bij aan het lichtvoetige stuurgedrag dat de hoge Franse sportieveling ongetwijfeld krijgt. Over twee jaar zal duidelijk zijn hoe de sportiefste Franse SUV er écht uit komt te zien, want Alpine trekt naar verwachting in 2019 het doek van het tweede model in de line-up.