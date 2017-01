Slideshow

Bizarre Mercedes G-klasse '4X4² pick-up' gesnapt Uitzwaaien met een twist

Het mag geen geheim meer heten dat de huidige G-klasse spoedig toch echt een opvolger zal vinden. Mercedes-Benz lijkt zijn oude mastodont uit te gaan zwaaien met een wel heel opmerkelijke variant.

De G-klasse is sinds zijn ontstaan in diverse vormen gegoten. We kennen drie- en vijfdeursversies, varianten mét en zonder vouwdak, uitgebouwde AMG's, een variant met zes wielen én de opvallende 4X4². Nu lijkt Mercedes-Benz nóg iets in petto te hebben voor de tank die al sinds de jaren zeventig op de prijslijsten van het merk te vinden is.

Onze spionagefotograaf heeft al rillend in de sneeuw foto's weten te maken van wat lijkt op een gecamoufleerde G500 4X4², een opgehoogde en in de breedte uitgesmeerde variant van de G500. Toch is er iets bijzonders aan de hand. De wielbasis lijkt langer dan die van de bekende 4X4² en aan de achterzijde is een deel van de koets afgeplakt. Het heeft er alle schijn van dat er hier getest wordt met een pick-upversie van de 4X4², mét dubbele cabine.

We kunnen uitsluiten dat Mercedes-Benz hier simpelweg zijn op Nissan Navara-basis gezetelde pick-up aan het testen is. Voor dat model zijn andere prototypen gebruikt, exemplaren die uiteraard veel meer op de reeds genoemde Nissan leken. We wachten af, een bijzonder uitzwaaimodel zou deze bizarre pick-up in ieder geval wel zijn.