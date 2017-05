Slideshow

Bijna productierijp: BMW Concept 8 Serie Volgend jaar op de markt!

Tijdens het Concorso d'Eleanza Villa d'Este heeft BMW het doek getrokken van deze Concept 8 Serie, een vooruitblik op een luxueuze nieuwe coupé die volgend jaar daadwerkelijk op de markt komt!

BMW bereidt een modellenoffensief voor waar een productieversie van deze Concept 8 Serie deel van uitmaakt. Het is een voorbode van een model waarmee BMW marktaandeel wil pakken in de hogere segmenten. In 2018 staat het eindresultaat in de showrooms, gelukkig geeft BMW met dit studiemodel al weg wat we kunnen verwachten.

En dat is heel wat, zo lijkt het. Met de 8-serie zegt BMW luxe te willen combineren met een zeer dynamisch weggedrag en daarmee lijkt de auto een terechte opvolger voor de op de destijds actuele 7-serie (E38) leunende 8-serie die eind jaren 80 op de markt verscheen.

We zien een model met een lange, lage neus, een select aantal scherpe vouwen op de flanken en een naar achteren oplopend lijnenspel. De Barcelona Grey Liquid gespoten Concept 8 Serie staat op 21-inch lichtmetaal met een bijzonder ontwerp. Het front wordt gekenmerkt door gretig kijkende koplampunits en een set forse en laag in de neus geplaatste 'nieren' als grille. De verlichting aan de achterzijde doet enigszins denken aan de units die achterop de i8 zijn geplaatst. Onderaan de bilpartij is een uit koolstofvezel diffuser geplaatst die aan weerszijden wordt vergezeld door hexagonale uitlaatpijpen. Eerdere spyshots gaven al weg dat er van de productieversie ook een dakloze variant komt.

Welke aandrijflijn verantwoordelijk is voor het voortstuwen van de Concept 8 Serie, maakt BMW niet bekend. Het studiemodel dient dan ook puur een esthetisch doel, een doel dat de heren en dames uit Beieren gehaald lijken te hebben.