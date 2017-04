Slideshow

Bijgewerkt: Lexus NX Kleine opfrisser voor Lexus' kleinste SUV

Hoewel zijn scherp gesneden uiterlijk anders doet vermoeden, is de Lexus NX alweer sinds 2014 op de markt. Tijd voor een opfrisbeurt!

De kleine broer van de RX is tijdens Auto Shanghai in China in gefacelifte vorm gepresenteerd. Goed nieuws voor wie het opvallende uiterlijk van de NX wel kan waarderen: heftig zijn de uiterlijke wijzigingen niet.

De NX krijgt nieuwe, kleinere koplampen die tevens anders zijn ingedeeld dan de huidige exemplaren. De led-strip die net als bij de IS onder de koplamp is geplaatst, is eveneens anders vormgegeven. Hij wordt onderbroken door een stuk bumper en de lijn lijkt vervolgens verder te gaan in een stuk chroom. Ook de mistlampen en de openingen in de bumpers zijn opnieuw ingetekend. Aan de achterzijde nemen we grotere uitlaatstukken waar en ook hier zijn de achterlampen en de bumpers anders van vorm.

Onderhuids zegt Lexus het onderstel te hebben herzien. De NX moet zowel comfortabeler zijn als beter sturen. Lexus spreekt over opnieuw afgestelde veren en stabilisatorstangen. Het systeem waarmee het onderstel is af te stellen, geleend van de LC 500, vindt zijn weg naar de NX.