Betrapt: Mercedes-AMG CLE 63 CLS-opvolger in overtreffende trap

Nu de vakantiefoto's worden uitgezocht, druppelen de spionagebeelden ook weer aardig binnen. Daaronder deze Mercedes-AMG CLE 63 die Ferry Krieger in de buurt van Nürnberg tegen het lijf liep.

De Mercedes-Benz CLE zagen we al enkele keren gecamoufleerd voorbijkomen. Dat er ook een AMG-versie van zou komen, vermoedden we natuurlijk al, maar dankzij Ferry Krieger kunnen we dat nu met grotere stelligheid beweren. De vier enorme, zwarte pijpen en diffusor aan de achtersteven spreken boekdelen en ook aan de voorkant zijn de veel grotere luchthappers onder de koplampen tekenen dat dit de Mercedes-AMG CLE 63 is. Er is weinig reden om aan te nemen dat deze auto onderhuids veel zal afwijken van de E, dus reken op een 4,0-liter biturbo V8, uiteraard met persoonlijk naamplaatje van de ambachtsman die hem in elkaar heeft gezet. Met 571 pk en 750 Nm krijgt hij de E in 3,5 seconden op de 100 km/h, dat zal hier weinig anders zijn. We verwachten de CLE ergens in 2018 op de markt.

Ondanks de andere naam is de CLE overigens de opvolger van de CLS. De nieuwe naam is logischer, aangezien de CLS zijn techniek deelt (ook het uitlopende model) met de E.