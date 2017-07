Slideshow

Betrapt: Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Derde Zagato-variant

Aston Martin heeft een tot op heden nieuwe variant van de Vanquish Zagato in de pijplijn zitten. Na de dichte versie en de Volante komen Aston Martin en Zagato met een Vanquish Speedster!

Gisteren schreven we over de productieversie van de Aston Martin Vanquish Zagato Volante die in productietrim over de Nürburgring raaste. Die tweede variatie op het Vanquish Zagato-thema krijgt er deze opmerkelijke Speedster-versie bij!

Waar de Vanquish Zagato en Vanquish Zagato Volante nog over een achterbankje beschikken, moet deze Speedster een dergelijk zitmeubilair ontberen. De nieuwe variant krijgt er twee 'koepels' op zijn achterdek voor terug.

In mei 2016 schoof Aston Martin tijdens het prestigieuze Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italië de Vanquish Zagato Concept naar voren. Slechts een maand later trok Aston Martin het doek van de productieversie. De Vanquish Zagato leek in augustus vervolgens een opengewerkte broer te krijgen. De Vanquish Zagato Volante Concept werd namelijk naar voren geschoven, een dakloze variant van de door designhuis Zagato aangepakte Vanquish. Die auto dook gisteren in camouflagekostuum op.

In het vooronder komt dezelfde 600 pk sterke 6,0-liter grote V12 te liggen als in de zijn Zagato-broeders. Met dat vermogen moet een snelheid van 100 km/h in zo'n 3,5 tellen bereikt zijn. We verwachten dat er van deze Speedster minder exemplaren worden gebouwd dan de 99 stuks die van zowel de coupé als Volante verschijnen.