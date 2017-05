Slideshow

Beter in beeld: vernieuwde Renault Captur Frisse Renault Captur in detail

Renault heeft meer beeld vrijgegeven van de vernieuwde Captur. De opgefriste cross-over staat volgende maand bij de dealer.

Nog geen maand geleden maakte Renault de prijzen van de gefacelifte Captur bekend. Helaas moesten we het toen nog doen met een vijftal foto's. Daar komt verandering in, want we kunnen de auto nu tot in de kleinste details bekijken.



De wijzigingen aan de buitenkant waren al wel zichtbaar: zo zijn de koplampen anders getekend en heeft de dagrijverlichting nu de voor Renault typische C-vorm, zoals op andere modellen. De grille werd onder het logo wat breder en de achterlichten zijn ook anders ingedeeld. Daarbij is nu ook ledverlichting leverbaar.

In het interieur zitten de wijzigingen echt in de details. Zo is het multimediasysteem tegen het licht gehouden en staat R-Link Evolution nu open voor Android Auto. Verder zijn er nieuwe kleurstellingen voor het interieur te kiezen, waarbij de nieuwe luxe Initiale Paris-uitvoering de kroon spant met leren stoelen en een met leer bekleed dashboard. Daarnaast laten logo's in de grille, op het stuur, in de bekleding en op de speciale instaplijsten er geen twijfel over bestaan dat het om een Initale gaat.