Slideshow

Beter in beeld: Skoda Element Vrolijke Tsjech komt 160 kilometer ver

Skoda heeft zijn laatste studentenproject beter in beeld gebracht. De Tsjechen presenteren: de Element Concept.

Maandag maakten we al kennis met de Element, het eindresultaat van een project waar 22 studenten van Skoda's vakopleiding maanden mee bezig zijn geweest.

De Element wordt aangedreven door een 82 pk en 210 Nm sterke elektromotor waarmee de vrolijke buggy een actieradius van 160 kilometer moet hebben. Het accupakket meet 18,7 kWh en is in de vloer van de Element geplaatst. Wie de gele creatie de sporen geeft, moet in 13 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 160 km/h. Ten opzichte van een reguliere Citigo, waar hij zijn basis mee deelt, staat de Element 6 centimeter hoger op zijn poten.

Uiteraard is er aan de nodige aankleding gedacht. De Element beschikt over de sportstoelen uit de Octavia RS en het interieur is versierd met leer en Alcantara details. Navigatie is aanwezig en waar normaalgesproken een achterbank is geplaatst, vinden we een klep waar zonnepanelen op zijn geplaatst. Wie dit achterdek opent, wordt begroet door een Smart TV. Ook het geluid dat de Element kan produceren, moet indrukwekkend zijn. Het audiosysteem is goed voor een output van 400 watt.

In 2014 waren studenten van Skoda's vakopleiding verantwoordelijk voor de Citijet, een tot cabriolet omgetoverde Citigo. Het jaar erop was het studententeam verantwoordelijk voor de Funstar, een opengesneden Fabia die nog het meest deed denken aan een reïncarnatie van de Felicia Fun. Vorig jaar was deze bijzondere Atero het eindresultaat.