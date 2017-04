Slideshow

Beter in beeld: Jeep Yuntu Concept Amerikaans-Chinese plug-in hybride

De Yuntu Concept die momenteel tijdens Auto Shanghai de nodige bezoekers weet te trekken, is vandaag beter in beeld gebracht. Het moment gaat hand in hand met het beschikbaar komen van summiere officiële informatie.

Een week geleden konden we al ietwat vreemd ogende computertekeningen laten zien van de Yuntu, een studiemodel dat Jeep heeft meegebracht naar Auto Shanghai. Vandaag laat Jeep meer afbeeldingen los van z'n studiemodel.

Uit eerdere schetsen konden we al afleiden dat de Yuntu een plug-in hybride zou zijn. Jeep weigert in detail te treden over de aandrijflijn, maar zegt dat het studiemodel zo'n 65 elektrische kilometers moet kunnen afleggen.

De Yuntu blikt vooruit op een productieauto voor de Chinese markt. Mogelijk gaat het om de auto waarover in de wandelgangen wordt gefluisterd dat deze Wagoneer gaat heten. De productieversie zal plek bieden aan zeven inzittenden. Het futuristische interieur dat op deze foto's is te zien, zal het productiestadium in ieder geval niet halen.