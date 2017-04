Slideshow

Beter belicht: AeroMobil's Flying Car Van 2017 naar 2020

Het in Slowakije gevestigde AeroMobil heeft tijdens Top Marques in Monaco zijn Flying Car gepresenteerd. Het ambitieuze project moet nog dit jaar met gefortuneerde eigenaren de lucht in gaan.

Twee jaar geleden beloofde Aeromobil dat het binnen twee jaar een vliegende auto op de markt zou brengen. Inmiddels is het 2017 en het is deze Flying Car die, voor een vanafprijs van ruim 1 miljoen euro, het asfalt moet verruilen voor het luchtruim. In tegenstelling tot wat eerder werd beloofd, gaan de eerste exemplaren pas in 2020 over te toonbank.

Aeromobil zegt honderden verbeteringen te hebben doorgevoerd ten opzichte van het prototype dat in 2015 het luchtruim koos, en het vervolgens ook weer gauw liet voor wat het was. Het koetswerk van deze meest recente versie wijkt behoorlijk af van wat we tot op heden van Aeromobil hebben gezien.

AeroMobil maakt gebruik van diverse koolstofcomposieten om z'n creatie zo licht mogelijk te maken. Mocht het lot toch toeslaan, dan beweert AeroMobil dat de monocoque zeer veel impactenergie kan verwerken. Een parachute is aanwezig om het gevaarte in geval van nood, inclusief piloot, weer intact en enigszins gecontroleerd aan de grond te krijgen.

De Flying Car heeft een 2,0-liter grote viercilinder geblazen boxermotor aan boord om het apparaat door de lucht te stuwen. De 300 pk sterke brandstofmotor drinkt uit een 95 liter grote brandstoftank, genoeg om 1.000 kilometer te kunnen vliegen. Op het asfalt rijdt de Slowaak elektrisch rond dankzij een bij de vooras gemonteerde elektromotor. De actieradius bedraagt op de weg zo'n 700 kilometer. De topsnelheid op de weg moet op 160 km/h liggen. In de lucht haalt het gevaarte een snelheid van 360 km/h.

AeroMobil laat weten dat de auto een vanafprijs krijgt van 1,2 miljoen euro, een prijs die kan oplopen tot 1,5 miljoen euro. Er worden in totaal 500 exemplaren gebouwd.