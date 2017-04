Slideshow

Beste kwartaal ooit voor Porsche 60.000 auto's verkocht

Porsche heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de hoogste verkoop ooit in de boeken gezet. Er werden wereldwijd bijna 60.000 auto's aan klanten geleverd, een toename van 7 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Met name op de Duitse thuismarkt deed Porsche het uitstekend met een verkoopgroei van 19 procent. Ook in China deed het luxemerk uit Stuttgart goede zaken met een 10 procent hogere verkoop. In de Verenigde Staten liep de verkoop wat stroever met een stijging van 4 procent.

Volgens Porsche droegen het verkoopsucces van de nieuwe Panamera (plus 12 procent) en de Macan (plus 15 procent) bij aan het goede kwartaal. De Macan is het bestverkopende model van Porsche met bijna 25.000 stuks. In mei wordt de vernieuwde 911 GT3 op de markt gebracht.