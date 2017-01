Slideshow

Bentley warmt op voor 'extreemste model ooit' Overtreffende trap voor Continental GT

Bentley laat middels een teaservideo weten voornemens te zijn iets zeer pittigs op te dienen. Komend weekend presenteert het merk zijn 'extreemste model ooit'.

Dat blijkt uit een teaservideo die op de Twitterpagina van Bentley is geplaatst. Naast de tekst "The most extreme Bentley ever is coming" zien we wat schimmen van de ongetwijfeld beresterke spierbundel.

We zien een uit koolstofvezel opgetrokken achterspoiler, sportief ogende lichtmetalen wielen waarachter zich rode remklauwen schuilhouden en wat luchtopeningen. Gezien de belofte die Bentley maakt, verwachten we een model dat de tamelijk bizarre GT3-R voorbij zal streven. Die straatracer perste maar liefst 580 pk uit zijn 4,0-liter metende biturbo V8. We wachten in spanning af, komende zaterdag wordt de extreme Continental naar voren geschoven.