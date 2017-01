Slideshow

'Bentley plugt in vanaf 2018' 'Het beste van twee werelden'

Al in 2014 presenteerde Bentley een plug-in hybride op basis van topmodel Mulsanne. Het bleef bij een concept-car, maar dat moet in de nabije toekomst veranderen.

Binnen een termijn van enkele jaren moeten er namelijk meerdere 'stekkerhybrides' op de Bentley-prijslijst staan, vertelt CEO Wolfgang Duerheimer in Detroit in een gesprek met Automotive News. Duerheimer gelooft heilig in het plug-in-concept en ziet ze niet als tussenstation op weg naar volledig elektrische auto's. ";Plug-in-techniek combineert het beste van twee werelden", verklaart hij. Als reden draagt hij aan dat plug-ins in de stad emissievrij kunnen rijden, terwijl ze tijdens lange ritten alle voordelen van een traditionele aandrijflijn bieden.

De eerste Bentley die van deze 'gouden combinatie' mag profiteren, zou de Bentayga worden. De hybride wordt in 2018 de derde motoroptie van de peperdure SUV, die er nu als W12 én (sinds kort) als diesel is. Daarna volgt een hybride op basis van de volgende Continental GT. De reguliere versie van die auto rijdt al enige tijd z'n testrondjes in de buitenlucht. Duerheimer is behoorlijk concreet over de hybride Continental en geeft aan dat de versie met een accupakket na de W12, maar vóór de V8-versie verschijnt. De plug-in-GT combineert z'n elektromotor met een V6 en zou een vermogen leveren dat vergelijkbaar is met dat van de V8-versies.