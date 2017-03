Slideshow

Bentley Mulsanne Hallmark Series Gaan we voor zilver of voor goud?

Bentley presenteert op de bekende Zwitserse autoshow niet alleen een Mulliner-versie van de Bentayga, maar ook een heel speciale versie van topmodel Mulsanne, de Hallmark Series.

Bentley noemt de Mulsanne Hallmark Series by Mulliner ";the ultimate statement of luxury". Als dit merk dat zegt, dan moet deze auto wel heel bijzonder zijn. De Hallmark komt beschikbaar in een zilveren en een gouden variant. Natuurlijk betekent dat niet dat de hele auto uit edelmetaal is opgetrokken, maar dat geldt wel voor verschillende details in het in- en exterieur. Het logo op de voorplecht, is bijvoorbeeld voorzien van bladgoud óf uitgevoerd in massief zilver. Op de ene kant van de voet is 'Commisioned' gegraveerd, op de andere 'by Mulliner'. Over de flank van de auto loopt een 'pinstripe' die is uitgevoerd in, uiteraard, goud of zilver. Het tweekleurige koetswerk van de getoonde auto's is niet verplicht, de Hallmark kan ook met slechts één lakkleur worden besteld.

In het interieur is het wel een en al tweekleurigheid wat de klok slaat, want de stoelen zijn voorin anders van tint dan achterin. Dit zagen we eerder bij de Bentayga Mulliner. Goud of zilver komt hier terug in het borduurwerk van de stoelbekleding, langs de bovenzijde van de deurpanelen, op het dashboard en zelfs in het dashboardkastje. Bentley toont de 'Silver'-variant op z'n stand tijdens de Autosalon van Genève.