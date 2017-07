Slideshow

Bentley Continental GT Convertible als Galene Ed. Mulliner flikt het weer

Laat het op een chique manier aankleden van een Bentley maar aan de heren en dames van Bentley's Muliner-afdeling over. Vandaag krijgen we de Continental GT Convertible als Galene Edition te zien.

De Galene Edition 'by Muliner' is volgens het begeleidend schrijven geïnspireerd op luxueuze jachten zoals die in de haven van Monaco bijvoorbeeld het beeld bepalen. Muliner, Bentley's bespoke-afdeling, heeft voor deze Galene Edition derhalve samengewerkt met de Engelse jachtbouwer Princess Yachts.

De Continental GT Convertible Galene Edition - een hele mond vol - draagt een Glacier White gespoten koets die met Sequin Blue-kleurige details is afgewerkt. De motorkap is in donkerblauw uitgevoerd. 21-inch metende 'Propeller Wheels' maken het uiterlijke plaatje compleet. In het interieur monteert Muliner speciale, handgestikte en met leer beklede stoelen. Dezelfde afwerking vinden we terug op de deurpanelen en op het dasboard, de middenconsole en de armsteunen. De aankleding van de bagageruimte doet denken aan het achterdek van ongetwijfeld kostbare boten.

In het vooronder doet de bekende 4,0-liter grote biturbo V8 dienst als krachtcentrale, een blok dat 507 pk en 660 Nm naar alle vier de wielen stuurt. Er komen wereldwijd slechts 30 exemplaren beschikbaar.