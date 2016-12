Slideshow

Bedrijfswagenverkoop herstelt van oktoberdip 13,2 procent groei in november

De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie (EU) is in november weer gestegen nadat in oktober nog sprake was van een uitzonderlijke verkoopdip. Dat maakte de Europese brancheorganisatie ACEA donderdag bekend. De totale verkoop kwam vorige maand uit op 203.799 voertuigen, 13,2 procent meer dan vorig jaar november.

In Nederland steeg de verkoop van onder meer busjes en trucks de afgelopen maand met 25 procent tot 7297 voertuigen. In de eerste elf maanden van het jaar namen de verkopen van bedrijfswagens in Nederland met ruim 21 procent toe tot 81.868 stuks. De totale verkopen in de EU lagen in de eerste elf maanden van het jaar krap 12 procent boven het niveau van een jaar eerder.

Onder meer in grote landen als Italië (plus 70 procent) en Frankrijk (plus 15 procent) namen de verkopen vorige maand op jaarbasis sterk toe. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk was de groei met respectievelijk 1,8 en 3,7 procent meer bescheiden.