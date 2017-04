Slideshow

Barcelona weert 'oude' auto's Vanaf 2019 niet meer welkom

Ook Barcelona stelt een zogenaamde milieuzone in. Vanaf 1 januari 2019 zijn oudere auto’s en bestelbusjes niet meer welkom.

Vanaf 1 januari 2019 mag je de stad niet meer in als je auto voor 1 januari 1997 op kenteken is gezet. Voor bedrijfsauto's zijn de Cataloniërs wat soepeler en ligt die grens op oktober 1994. Het gebied waarin deze maatregel van kracht wordt, zou zich uitstrekken over 30 deelgemeentes.

In totaal zullen zo'n 106.000 auto's en 22.000 bedrijfsauto's getroffen worden door de maatregel, meldt The Guardian. Dat is respectievelijk 7 en 16 procent van de totale populatie. De uitstoot van schadelijke stoffen zou er met 10 procent door afnemen.

Barcelona is absoluut niet de eerste Europese stad die aan de slag is gegaan met het fenomeen milieuzone. Onder meer Utrecht, Rotterdam, Antwerpen, Parijs en Oslo kennen soortgelijke maatregelen, terwijl Duitsland z'n beleid rondom de bekende milieustickers steeds verder aanscherpt. In de meeste gevallen wordt er onderscheid gemaakt tussen benzine- en dieselauto's, maar daar is in Barcelona vooralsnog geen sprake van.