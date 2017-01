Slideshow

Baojun 730 voor tweede keer onder het mes GM's Chinese zevenzitter opnieuw bijgewerkt

Vandaag gluren we weer over de grens om te zien wat aldaar voor moois te koop is. Vandaag komen we uit bij Baojun, een jong Chinees merk dat zijn grootste MPV opnieuw heeft bijgeschaafd.

Baojun is een Chinees budgetmerk dan in 2010 het resultaat was van een nieuwe joint-venture die General Motors in het Aziatische land met SAIC Motor is aangegaan. De joint-venture, SAIC-GM-Wuling, schoof in 2014 de 730 naar voren, een grote zevenzits MPV die vandaag voor de tweede keer is bijgewerkt.

De SUV kende bij zijn introductie een vanafprijs van 69,800, omgerekend nog geen € 9.500. Voor dat geld kreeg je van Baojun een 112 pk sterke 1,5-liter viercilinder in het vooronder van je 4,69 meter lange MPV. Hoger op de ladder stond een 137 pk sterke atmosferische 1.8. Opvallend detail: Baojun wist trots te melden dat het onderstel door niemand minder dan de techneuten van Lotus is afgesteld.

In 2015 is de 730 door Baojun al voorzien van een licht gewijzigd front en andere achterlichtunits. Ook het interieur ging er tijdens die bijpuntsessie op vooruit. De MPV kreeg een strakker dashboard met een nieuw infotainmentsysteem van zijn scheppers. Inmiddels is de 730 voor de tweede keer op de snijtafel gelegd.

Ditmaal gaat het complete front op de schop. De 730 heeft een nieuwe grille, nieuwe koplampunits, een volledig nieuwe bumper en ook aan de achterzijde zijn zowel de bumper als de lichtunits vernieuwd. Op de flank vinden we een scherpere vouw en het interieur is van een volledig nieuw dashboard voorzien. Centraal op het dashboard plaatst Baojun nu een losstaand scherm en de complete cockpit oogt moderner dan ooit tevoren.