Slideshow

Back to basics: Volvo XC60 Vol voor veel

De Volvo die je hier ziet, is tot nu toe de duurste auto die in deze prille rubriek heeft opgetreden. De XC60 is als Momentum prima uitgerust, maar niet goedkoop!

Volvo XC60 T5 Momentum

€58.995

Cruisecontrol, een dik audiosysteem, rijstrookassistentie, gescheiden klimaatregeling, automatische noodrem, een digitaal instrumentarium, elektrisch in hoogte verstelbare voorstoelen, keyless start, leer op stuur en pook, 18-inch lichtmetaal, parkeersensoren en zelfs die kenmerkende ledkoplampen met 'thor-hamers': het zit allemaal standaard op de goedkoopste versie van de nieuwe Volvo XC60. Ook motorisch is er weinig te klagen, want de minst sterke benzineversie is nog altijd de T5, die maar liefst 250 pk levert. Liever een diesel? Betaal € 62.995 en je krijgt een D4 Momentum mee naar huis, die met 190 pk eveneens prima bedeeld is. En ja, ook een automaat (met acht verzetten) is standaard.

Ben je daarmee gek als je nog opties kiest op je XC60? Dat niet, want ook met zo'n rijke standaarduitrusting is er nog genoeg te wensen. Leer, bijvoorbeeld, en navigatie. Ook een andere kleur dan dit eenvoudige wit zal voor velen aantrekkelijk zijn, net als een panoramadak. Maar een Volvo zonder stoelverwarming, dat kan eigenlijk niet. Ook een moderne, dure SUV zonder een elektrisch bedienbare achterklep is tegenwoordig een zeldzame verschijning. Een SUV zonder vierwielaandrijving wordt juist steeds normaler, integrale aandrijving vereist dan een extra investering, bij deze XC60 ook. Reden om nog even door te sparen, of is bijna € 60.000 voor een Momentum voor jou wel genoeg?