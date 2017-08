Slideshow

Back to Basics: Suzuki Celerio Ouderwets goedkoop, ouderwets kaal

Met z’n vanafprijs van €10.799 is de Suzuki Celerio de goedkoopste nieuwe auto van Nederland, maar voor dat bedrag krijg je een auto die ook qua uitrusting een echte zeldzaamheid is.

Suzuki Celerio 1.0 Economy

€10.799

Een jaar geleden pronkte de Celerio nog op deze site als de enige auto die voor minder dan €10.000 de jouwe kon zijn. Sinds de rijklaarmaakkosten in de nieuwprijs zijn opgenomen is dat niet meer het geval, maar de kleine Japanner is nog altijd de goedkoopste nieuwe auto. Suzuki heeft het schrapen dan ook tot een kunstvorm verheven. De 1.0 Economy, die overigens is voorzien van dezelfde 68 pk sterke driecilinder als duurdere varianten, is aan alle kanten kaalgeplukt.

Naafdoppen

We opteren uiteraard voor 'Superior White' (foto 2), want dat is de enige kleur waarvoor geen meerprijs geldt. De lak wordt netjes op de bumpers aangebracht, maar de buitenspiegels en handgrepen blijven zwart. Van lichtmetaal is natuurlijk geen sprake en zelfs wieldoppen zijn optioneel. Economy-kopers krijgen in plaats daarvan zilvergrijs gespoten 'staaltjes' met kunststof naafdoppen mee.

Achterruitverwarming

Uiterlijke opsmuk kan gemist worden, maar binnenin is de weelde helemaal ver te zoeken. Airco ontbreekt en wie de verkoeling vervolgens elders zoekt, wordt geconfronteerd met ramen die ook voorin om ouderwets handwerk vragen. Ook het dashboard oogt wat povertjes. Suzuki spreekt wel van 'radiovoorbereiding', maar dat behelst slechts de bedrading. Wie speakers wil, moet bijbetalen en de radio zelf moet je maar van huis meenemen. Of het hier lukt om een goede zitpositie te vinden is bovendien de vraag, want hoogteverstelling van het stuur én de stoel zijn pas aanwezig vanaf het tweede uitrustingsniveau. Twee blanco schakelaars bij de ventilatiebediening herinneren niet alleen aan de afwezige airco, maar ook aan het ontbreken van achterruitverwarming. Inderdaad: deze Suzuki heeft géén draadjes in de achterruit! Ook die andere oplossing voor zichtbelemmerende goedjes op de achterruit - een ruitenwisser - ontbreekt. Wie wil wissen en sproeien, koopt maar een Comfort.

Zonneklep

Vloermatten, handgrepen aan het plafond en zelfs de zonneklep voor de passagier, het schittert allemaal door afwezigheid. Passagiers die zichzelf willen laven aan de luxe van zo'n stukje kunststof mét een make-upspiegeltje, hadden de benodigde €84,16 maar zelf op tafel moeten leggen. De bestuurder kan zichzelf wel onttrekken aan het verblindende licht van het voornaamste hemellichaam, maar blijft mooi wel met z'n tolbonnetje zitten. In iedere andere Celerio kan dat papiertje middels een clipje aan de zonneklep worden bevestigd, maar voor niets gaat… de zon op, inderdaad.

Ook de bagage komt er bekaaid vanaf, want die €112,13 voor een hoedenplank drijft de prijs fors op. De bagageruimte laat zich wel uitbreiden, maar de achterbankleuning bestaat uit één geheel. Dat hoofdsteunen er bovendien niet in zitten voor de achterpassagiers, moge duidelijk zijn.

Het kan wel

Is zo'n Celerio dan altijd behelpen? Dat gelukkig niet. Om te beginnen is het een wereldauto die (ook) met het oog op groeimarkten is ontwikkeld, en daarmee heeft Suzuki wat ons betreft een uitstekend excuus voor die karigheid . Bovendien: wie voor €12.199 één stap verder gaat en voor de 1.0 Comfort kiest, gaat met een auto naar huis die met onder meer airco, audio mét stuurwielbediening en bluetooth, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen voor en alle 'vanzelfsprekendheden' als achterruitverwarming, handgrepen, een hoedenplank, een deelbare achterbank en hoogteverstellingen behoorlijk compleet is voor een evengoed erg schappelijk bedrag. Maarja, dan moet je wel €1.400 extra betalen. Is hij wat jou betreft die investering waard?