Back to Basics: Seat Ibiza Feesteiland zonder muziek

De nieuwe Seat Ibiza is nog erg vers en is tot nu toe vooral in de lekker sportieve FR-trim te zien geweest. Daar brengen we nu verandering in!

Seat Ibiza 1.0 MPI Reference

€15.400

Het resultaat is een auto die er toch wat minder hip uitziet dan zijn aangeklede broertjes, al is dat natuurlijk niet meer dan logisch. Ten opzichte van andere uitrustingsniveaus lever je om te beginnen motorvermogen in, want de Reference is er alleen in combinatie met de 1.0 MPI. Die toewijding is overigens wederzijds, want het turboloze blok met 75 pk wordt ook alleen geleverd in een Ibiza in basistrim. Die is aan de buitenkant te herkennen aan zijn halogeenkoplampen met dito dagrijlampen en achterlichten. Vanaf het tweede uitrustingsniveau, de Style, zijn in elk geval de dagrijlampen en de achterlichten van led-techniek voorzien. Daarnaast zijn bij de Reference de handgrepen niet meegespoten en krijgt de auto geen lichtmetaal, maar stalen 15-inchwielen met wieldoppen mee.

Afdekplaat

Echt schraperige Ibiza-rijders herken je bovendien aan de kleur 'Mediterraneo Blue', want alle andere tinten kosten 220 (wit) of 550 (de rest) euro extra. Aan de binnenzijde treft de geldbewuste Seat-koper een kunststof stuurwiel zonder knoppen, eenvoudige stoffen bekleding en een wel erg kaal dashboard aan. Dat komt doordat enige vorm van infotainment ontbreekt. Een touchscreen, aux, usb of zelfs maar een radio? Een plastic afdekplaat kun je krijgen! Ook airco ontbreekt, wat een temperatuurbediening met bijzonder veel 'nepknoppen' oplevert. Achterruitverwarming heeft hij dan weer wel…

Dankzij forumgebruiker Carfanatic kunnen we goed laten zien hoe het Ibiza-dashboard er dan uit komt te zien, want hij vond een geheel standaard exemplaar en postte een foto daarvan in het 'Kaal-topic' (foto 5 en 6). Een beter bewijs voor het bestaan van liefhebbers van dit soort basismodellen kunnen we ons niet voorstellen. Overigens is het niet alleen maar kommer en kwel, want de Ibiza krijgt standaard mooi wel elektrisch verstelbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en elektrisch bedienbare ramen voor mee. Bovendien is er een voor de hand liggend en ongetwijfeld vaak gekozen optiepakket met de naam 'Upgrade Comfort', waarmee je Ibiza voor €1.225 van airco, mistlampen, een multimediasysteem met touchscreen, telefonie en usb en een multifunctioneel stuurwiel wordt voorzien. Het lijkt er dan ook sterk op dat het blauwe exemplaar op de foto's tamelijk uniek zal blijven…