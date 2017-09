Slideshow

Back to basics: Renault (Grand) Scénic 20-inch wieldoppen!

De Scénic van de vierde generatie heeft van Renault een aantal opmerkelijke eigenschappen meegekregen. De opvallendste daarvan, de gigantische wielen, blijven behouden op de basisversie, maar toch zijn er wat kanttekeningen te plaatsen!

Renault Scénic TCe 115 Life

€ 26.690 (Grand Scénic: € 27.890)

Die 20-inch hoepels zijn namelijk geen lichtmetalen maar stalen wielen met enorme wieldoppen! De Vortex gedoopte exemplaren doen door hun spaken weliswaar denken aan groot lichtmetaal, maar het zwarte wiel schemert toch echt door in die openingen van het plastic. Een andere eigenschap waar je de eenvoudiger varianten van de Scénic aan herkent, is het feit dat de auto in één kleur is uitgevoerd. Bij duurdere varianten is het dak zwart. Ook ledkoplampen zijn natuurlijk niet aanwezig op deze Life, al is de dagrijverlichting wel met de moderne lichttechniek uitgerust.

Toch hebben kopers van een Scénic of Grand Scénic in Life-uitvoering weinig te klagen. Renault is niet kinderachtig en gunt alle kopers van zijn ruimtewonder het comfort van (handmatige) airco, elektrisch bedienbare ramen voor én achter, cruisecontrol, verkeersbordherkenning en mistlampen. Ook een radio met DAB+ en bediening aan de stuurkolom hoort erbij voor de instapprijs.

Tegelijkertijd ontbreken er in het interieur een aantal unique selling points van de huidige Scénic. Zo is de gigantische lade op de plaats van het dashboardkastje pas standaard vanaf het derde uitrustingsniveau Intens en ontbreekt de eveneens gigantische schuivende middenconsole. Dat betekent dat je niet alleen een heleboel opbergruimte maar ook een middenarmsteun inlevert. Uniek voor de basisversie is bovendien het eenvoudige instrumentarium, dat uit een analoge toerenteller en snelheidsmeter bestaat.

Ook voorbehouden aan de Life, die er alleen met de 115 pk sterke TCe-benzinemotor en een handgeschakelde zesbak is, is de afwezigheid van optiemogelijkheden. Je wilt het handige Pack Modularity met die opberglade, losse achterstoelen en vliegtuigtafeltjes voor € 595? Helaas: eerst moet er een Zen komen. Navigatie voor € 395? Niet op de Life. Het is jammer, want over de optiepakketten is goed nagedacht en de tarieven zijn zeer redelijk.

Twee extra stoelen los aanschaffen is bij de grotere Grand Scénic overigens wel mogelijk en kost dan € 800 extra. Voor wat betreft de stoelbekleding ben je snel uitgepraat bij de Renault-dealer, want de Scénic Life is er alleen met stof in Antraciet Life. Inderdaad: de volgende uitvoering heeft een ander stofje. Wie de schraapeditie eer wil aandoen, combineert de stoelbekleding met een koetswerk in Blanc Glacier, oftewel wit. Een ander tintje kost namelijk minimaal € 695 extra.